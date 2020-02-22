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«Здесь очень напряжённо». В Минске стартует первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду

22.02.2020 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске стартует личное первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду. Самое интересное запланировано на 23 февраля: в 10:00 стартует личное первенство среди руководителей ведомств и организаций, а также начнется финальный этап, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Здесь очень напряжённо». В Минске стартует первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду

Организаторы соревнований – БФСО «Динамо», Национальный олимпийский комитет и Белорусская ассоциация бильярдного спорта. Среди участников – представители МВД, МЧС, Следственного комитета.

«Здесь очень напряжённо». В Минске стартует первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду

Игорь Оберемко, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:
В этом году получилось так, что у нас, по сути, две команды Министерства внутренних дел. Получилось так, что по сетке сильнейшие команды сошлись между собой. Очень сильные команды представлены другими ведомствами: Генеральной прокуратурой, также очень серьезная команда пограничных войск. Поэтому здесь очень напряженно.

«Здесь очень напряжённо». В Минске стартует первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду

Иван Бузовский, представитель команды Института национальной безопасности Республики Беларусь:
Мы выставили молодую команду. Тренировались у себя в институте. Ребята перспективные, занимают призовые места в нашем учреждении. Ну вот, они выступили, где-то в серединке оказались на первый раз. Это такой опыт.

«Здесь очень напряжённо». В Минске стартует первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду

22 февраля определились победители и в командном, и в личном первенствах. Кроме того, отдельные спортсмены получили специальные призы: «За верность бильярдному спорту», «За волю к победе», «За лучшую серию забитых шаров».

«Здесь очень напряжённо». В Минске стартует первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду

Люди в материале: Игорь Оберемко, Иван Бузовский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске стартует личное первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду. Самое интересное запланировано на 23 февраля: в 10:00...
 
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