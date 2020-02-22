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«Здесь очень напряжённо». В Минске стартует первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске стартует личное первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду. Самое интересное запланировано на 23 февраля: в 10:00 стартует личное первенство среди руководителей ведомств и организаций, а также начнется финальный этап, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Организаторы соревнований – БФСО «Динамо», Национальный олимпийский комитет и Белорусская ассоциация бильярдного спорта. Среди участников – представители МВД, МЧС, Следственного комитета.
Игорь Оберемко, председатель центрального совета БФСО «Динамо»:
Иван Бузовский, представитель команды Института национальной безопасности Республики Беларусь:
22 февраля определились победители и в командном, и в личном первенствах. Кроме того, отдельные спортсмены получили специальные призы: «За верность бильярдному спорту», «За волю к победе», «За лучшую серию забитых шаров».
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«Здесь очень напряжённо». В Минске стартует первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду
Новости Беларуси. В Минске стартует личное первенство среди руководителей ведомств и организаций по бильярду. Самое интересное запланировано на 23 февраля: в 10:00...
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