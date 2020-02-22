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Жертвами коронавируса в Европе стали уже три человека
Источник материала: СТВ
В Европе зафиксировано уже три случая смерти из-за коронавируса. Ранее сообщалось о туристе из Китая, который скончался во Франции. Еще две жизни болезнь унесла в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Власти страны, обеспокоенные распространением заболевания, приняли беспрецедентные меры: в 10 муниципалитетах закрыты все учебные заведения, массовые мероприятия отменены, а людей, которые контактировали с заражtнными, помещают в карантин.
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В Европе зафиксировано уже три случая смерти из-за коронавируса. Ранее сообщалось о туристе из Китая, который скончался во Франции. Еще две жизни болезнь унесла в...
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