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Директор гимназии об отмене экзаменов: «Это для меня определённая боль»
Источник материала: СТВ
Отмену экзаменов в гимназии обсуждали в программе
Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Даже такие элементарные вещи были. Да, мы перестраиваемся. Но сегодня и школа общеобразовательная и гимназия имеет одинаковый учебный план. Я бы, наверное, сказала, что школы должны более активно использовать сегодня возможности изменения учебных программ. Пожалуйста, с 8-го класса – допрофильная подготовка. Да, я в гимназии второй год практикую это. Я вам скажу, это очень сложно, потому что логистически выстроить расписание, когда нужно поделить на подгруппы – физ-мат, хим-био – это единый класс, то это очень… Это добавило проблемы, это добавило какие-то решения. Школы неактивно к этому идут и, может быть, сегодня, и в гимназии у меня сейчас я не только направлена на какой-то стержень высшего образования, олимпиадного движения. Я тоже продумываю, какую профориентационную работу начинать уже с 1-го класса, рассказывать о разных профессиях, потому что уже сегодня реалии моего дня – что придут через пару лет дети в 9-ый класс, которые уже и не должны быть мотивированы на высшее образование.
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