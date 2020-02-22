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Директор гимназии об отмене экзаменов: «Это для меня определённая боль»

22.02.2020 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Отмену экзаменов в гимназии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Александр Луцевич: «Мы должны школы подтягивать к гимназиям, а не гимназии опускать к школам и делать некое среднее»

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Могу сказать, что это для меня определённая боль, потому что понимаю, что с 1990 года гимназии, как тип учреждения образования, были созданы специально для одарённых и мотивированных учащихся. И я считаю, что этот путь, который был пройден, он был очень красивый для гимназий. Это победы на республиканских олимпиадах – в основном, это гимназисты, в основном, это лицей, это международники-дети.

И, наверное, пройдёт ещё сколько-то времени, когда мы сможем оценить то, что происходит именно сейчас. Нельзя оценить за год или два результаты нашего вот такого манёвра, отменив экзамены. Я могу сказать, что учителям на уроках сейчас стало сложнее работать, по-другому стало работать. И первый год, когда отменили экзамены, все детки пришли к нам в 5-ый класс, то учитель иногда приходил и спрашивал: «А я не понимаю, вообще, что происходит? Почему он не с подготовленными уроками?»

Даже такие элементарные вещи были. Да, мы перестраиваемся. Но сегодня и школа общеобразовательная и гимназия имеет одинаковый учебный план. Я бы, наверное, сказала, что школы должны более активно использовать сегодня возможности изменения учебных программ. Пожалуйста, с 8-го класса – допрофильная подготовка. Да, я в гимназии второй год практикую это. Я вам скажу, это очень сложно, потому что логистически выстроить расписание, когда нужно поделить на подгруппы – физ-мат, хим-био – это единый класс, то это очень… Это добавило проблемы, это добавило какие-то решения. Школы неактивно к этому идут и, может быть, сегодня, и в гимназии у меня сейчас я не только направлена на какой-то стержень высшего образования, олимпиадного движения. Я тоже продумываю, какую профориентационную работу начинать уже с 1-го класса, рассказывать о разных профессиях, потому что уже сегодня реалии моего дня – что придут через пару лет дети в 9-ый класс, которые уже и не должны быть мотивированы на высшее образование.

Директор гимназии об отмене экзаменов: «Это для меня определённая боль»

Люди в материале: Марина Ильина

 
Теги: Минск
 
 
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Отмену экзаменов в гимназии обсуждали в программе «В обстановке мира». Александр Луцевич: «Мы должны школы подтягивать к гимназиям, а не гимназии опускать к...
 
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