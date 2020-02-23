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Сделано много, впереди — еще больше

23.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Весь прошлый год был очень ответственный для профсоюзного движения. По всей стране проходили отчетно-выборные собрания и конференции профсоюзных организаций предприятий и районов. Мы подводили итоги проделанной за пять лет работы и намечали планы на будущее. В этом году отчетно-выборная кампания подходит к своему финалу и завершится 28 февраля VIII Съездом Федерации профсоюзов Беларуси.

Сделано много, впереди — еще больше

Это масштабное и значимое событие в общественной жизни страны. На нем будут подведены итоги работы Федерации профсоюзов за пять лет и определены основные направления работы в будущем. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь.

Избраны 508 делегатов со всей страны — представители от всех регионов и отраслей.

На Съезде мы определяем основные направления работы на ближайший период, ставим перед собой задачи, над решением которых будем работать следующие пять лет. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020 — 2025 гг. Мы уже работаем с этим документом. В нем будут отражены интересы и нашего района.

Работа, сделанная в предыдущие годы, как никогда показала силу профсоюзного движения страны. Это авторитетная организация, позиция которой имеет вес на всех уровнях — от местной власти до правительства. С нашей инициативы были приняты важные изменения в законодательных актах, которые улучшают жизнь трудящихся. Впервые в истории Федерация профсоюзов наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Всего ФПБ были внесены предложения по изменению более 30 статей. Все они направлены на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение трудящихся.

Огромная работа проделана в правовой сфере и области охраны труда. Но тем не менее  еще есть над чем работать. И я уверен, что в следующие пять лет вместе нам удастся добиться еще большего.

Михаил ЖИГУНОВ,

председатель

Несвижского районного объединения профсоюзов, делегат VIII Съезда

Федерации профсоюзов Беларуси.

 


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Весь прошлый год был очень ответственный для профсоюзного движения. По всей стране проходили отчетно-выборные собрания и конференции профсоюзных организаций...
 
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