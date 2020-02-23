Сегодня День защитников Отечества. Поздравления к празднику

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Доброго здоровья, мира и добра!

Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов искренне поздравляют жителей района с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

День 23 февраля символизирует собой верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости своей Родины. Этот праздник в какой-то степени являет собой символ суверенитета и свободы нашей страны.

Все мы преклоняемся перед подвигом земляков, самоотверженно защищавших свою землю от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и надежно обеспечивших безопасность Родины в мирные годы, гордимся мужеством воинов-интернационалистов, достойно противостоявших международному терроризму. Мы с огромным уважением относимся и к тем, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие понятия, как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и воинскому братству.

Примите, уважаемые защитники Отечества, наши искренние поздравления с наступающим праздником и пожелания доброго здоровья, счастья, мира и добра!

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил!

Уважаемые военнослужащие!

Уважаемые несвижане!

23 февраля наша страна отвечает знаменательный праздник — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!

День защитников Отечества занимает особое место. Этот праздник как связующее звено между прошлым и будущим, как дань глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества, отстоявшим свободу своей земли.

Отмечая этот праздник, мы в первую очередь обращаемся со словами благодарности к участникам Великой Отечественной войны. Именно мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат стали примером беззаветного служения Отечеству.

С каждым годом мы всё яснее осознаем, насколько значительна роль человека в военной форме в сохранении мира и стабильности в стране, насколько велика наша общая ответственность за будущее Республики Беларусь. Искренне поздравляю вас с наступившим праздником.

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мирного неба над головой!

С уважением Алексей Котяхов, военный комиссар

Несвижского и Копыльского районов, подполковник.

Уважаемые защитники Отечества,

воины и ветераны!

Несвижский районный совет ветеранов искренне и сердечно поздравляет вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Многие века настоящие мужчины, защитники оберегают свою страну, свою землю и свою семью от врагов внешних и внутренних. Будь то средневековые битвы, иностранные вторжения или борьба с террористами — всегда нужно проявить мудрость и твердость духа. Всеми этими качествами обладают наши защитники. И в день защитников Отечества хочется пожелать, прежде всего, мира и взаимопонимания, быть всегда в форме, чтобы отстоять любое поползновение на нашу независимость.

Желаем вам крепкого здоровья, пусть сбываются мечты и птица счастья незримой тенью следует за вами во всех направлениях, благополучия, любви близких!

С уважением председатель Несвижской районной организации

ветеранов Г.В. Пашковский.

З прамянямі добрага настрою

Віншуем нашых мужчын з Днём абаронцаў Айчыны! Жадаем вам у гэта свята мужна і ўпэўнена працягваць свой жыццёвы шлях, паспяхова дабівацца пастаўленай мэты. Хай кожны ваш дзень будзе напоўнены прамянямі добрага настрою і асабістага шчасця. Жадаем, каб над вамі заўсёды было толькі чыстае неба. Няхай сіла волі і духу, мужнасць, адвага і стойкасць, надзейнасць і мэтанакіраванасць, уласцівыя вам, падмацоўваюцца ўдачай, дабрабытам і моцным здароўем!

Адміністрацыя і прафкам СВК “Агракамбінат Сноў”.

Поздравляем с Днем защитников Отечества

и Вооруженных сил Республики Беларусь!

Этот праздник соединил в ceбe богатые и славные традиции, которые олицетворяют мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Желаем вам неиссякаемого запаса энергии и творческого вдохновения, душевного комфорта и благополучия.

С уважением дирекция, профсоюзный комитет

УП «Несвижское ЖКХ».

Мира и благополучия

Уважаемые мужчины! В день защитников Отечества хочется пожелать вам мира и благополучия, взаимопонимания и уважения в коллективе, любви и тепла в доме! Пусть жизнь будет счастливой, здоровье — крепким, энергия — неиссякаемой, а каждый день — светлым и радостным!

Дирекция и профком

КСПУП «Экспериментальная база «Свекловичная».