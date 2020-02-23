Сегодня День защитников Отечества. Поздравления к празднику

Доброго здоровья, мира и добра!
Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов искренне поздравляют жителей района с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
День 23 февраля символизирует собой верность воинскому долгу, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости своей Родины. Этот праздник в какой-то степени являет собой символ суверенитета и свободы нашей страны.
Все мы преклоняемся перед подвигом земляков, самоотверженно защищавших свою землю от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и надежно обеспечивших безопасность Родины в мирные годы, гордимся мужеством воинов-интернационалистов, достойно противостоявших международному терроризму. Мы с огромным уважением относимся и к тем, кто сегодня достойно продолжает славные традиции служения Отчизне, кто превыше всего ставит такие понятия, как патриотизм, верность присяге, ратному долгу и воинскому братству.
Примите, уважаемые защитники Отечества, наши искренние поздравления с наступающим праздником и пожелания доброго здоровья, счастья, мира и добра!
Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил!
Уважаемые военнослужащие!
Уважаемые несвижане!
23 февраля наша страна отвечает знаменательный праздник — День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!
День защитников Отечества занимает особое место. Этот праздник как связующее звено между прошлым и будущим, как дань глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества, отстоявшим свободу своей земли.
Отмечая этот праздник, мы в первую очередь обращаемся со словами благодарности к участникам Великой Отечественной войны. Именно мужество, сила духа и самоотверженность наших солдат стали примером беззаветного служения Отечеству.
С каждым годом мы всё яснее осознаем, насколько значительна роль человека в военной форме в сохранении мира и стабильности в стране, насколько велика наша общая ответственность за будущее Республики Беларусь. Искренне поздравляю вас с наступившим праздником.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мирного неба над головой!
С уважением Алексей Котяхов, военный комиссар
Несвижского и Копыльского районов, подполковник.
Уважаемые защитники Отечества,
воины и ветераны!
Несвижский районный совет ветеранов искренне и сердечно поздравляет вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. Многие века настоящие мужчины, защитники оберегают свою страну, свою землю и свою семью от врагов внешних и внутренних. Будь то средневековые битвы, иностранные вторжения или борьба с террористами — всегда нужно проявить мудрость и твердость духа. Всеми этими качествами обладают наши защитники. И в день защитников Отечества хочется пожелать, прежде всего, мира и взаимопонимания, быть всегда в форме, чтобы отстоять любое поползновение на нашу независимость.
Желаем вам крепкого здоровья, пусть сбываются мечты и птица счастья незримой тенью следует за вами во всех направлениях, благополучия, любви близких!
С уважением председатель Несвижской районной организации
ветеранов Г.В. Пашковский.
З прамянямі добрага настрою
Віншуем нашых мужчын з Днём абаронцаў Айчыны! Жадаем вам у гэта свята мужна і ўпэўнена працягваць свой жыццёвы шлях, паспяхова дабівацца пастаўленай мэты. Хай кожны ваш дзень будзе напоўнены прамянямі добрага настрою і асабістага шчасця. Жадаем, каб над вамі заўсёды было толькі чыстае неба. Няхай сіла волі і духу, мужнасць, адвага і стойкасць, надзейнасць і мэтанакіраванасць, уласцівыя вам, падмацоўваюцца ўдачай, дабрабытам і моцным здароўем!
Адміністрацыя і прафкам СВК “Агракамбінат Сноў”.
Поздравляем с Днем защитников Отечества
и Вооруженных сил Республики Беларусь!
Этот праздник соединил в ceбe богатые и славные традиции, которые олицетворяют мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее истории. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Желаем вам неиссякаемого запаса энергии и творческого вдохновения, душевного комфорта и благополучия.
С уважением дирекция, профсоюзный комитет
УП «Несвижское ЖКХ».
Мира и благополучия
Уважаемые мужчины! В день защитников Отечества хочется пожелать вам мира и благополучия, взаимопонимания и уважения в коллективе, любви и тепла в доме! Пусть жизнь будет счастливой, здоровье — крепким, энергия — неиссякаемой, а каждый день — светлым и радостным!
Дирекция и профком
КСПУП «Экспериментальная база «Свекловичная».