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Cтатистика производственного травматизма в Минской области в 2019-м

23.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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42 человека погибли, еще 119 получили тяжелые увечья. Такова трагическая статистика производственного травматизма в Минской области в 2019-м. Судя по количеству случаев гибели людей на рабочих местах, минувший год за последнее десятилетие стал печально рекордным.

Ситуация неутешительная, даже, без преувеличения, критическая — так характеризуют ее в областном управлении Департамента государственной инспекции труда. Завершенные спецрасследования показали, что почти в 40 % случаев причиной трагедии стали нарушения при эксплуатации оборудования, машин и транспортных средств.

И несмотря на то, что меры по укреплению дисциплины и контролю усилены, увы, результата они не принесли. Ведь количество случаев гибели и травмирования людей в состоянии алкогольного опьянения увеличилось до 16 человек (в 2018-м — 11). Возможно, этому способствовало и то, что должностные лица допускали людей к работе без прохождения в установленном порядке обязательного медицинского осмотра.

По результатам спецрасследований установлены даже факты сокрытия долж-ностными лицами несчастных случаев.

— Так, в Молодечненском, Копыль-ском, Дзержинском и Несвижском райо-нах работников доставляли не в медицинское учреждение для оказания помощи, а домой, где от полученных на рабочем месте травм они умирали, — рассказал начальник управления, главный государственный инспектор труда Минской области Александр Ворон. — А в Воложинском районе зарегистрирован вопиющий случай: человек погиб на рабочем месте в одном из подсобных помещений в субботу, а нашли его лишь в понедельник.

Решением областного исполнительного комитета от 24.10.2019 г. № 817 утвержден комплекс дополнительных мер по профилактике производственного травматизма на 2020 год, в том числе по усилению работы мобильных групп, которые выезжают на места и указывают руководителям предприятий на недочеты в части соблюдения техники безопасности.

— Во взаимодействии с должностными лицами облисполкома мы продолжим надзор, а также усилим профилактические мероприятия. И здесь, как показывает опыт, действеннее работают не штрафы или организационные выводы, а беседы и рекомендации, — подытожил Александр Ворон.

Алексей БОЛОТОВ,

«МП».


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42 человека погибли, еще 119 получили тяжелые увечья. Такова трагическая статистика производственного травматизма в Минской области в 2019-м. Судя по
 
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