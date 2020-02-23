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Три человека пострадали в результате лобового столкновения машин под Оршей

23.02.2020 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Три человека пострадали в результате лобового столкновения машин под Оршей
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, ДТП произошло около 6 часов вечера 22 февраля в Оршанском районе. На 6 км автодороги «Орша-Дубровно» вблизи деревни Стаховка 20-летний водитель Volkswagen Passat совершал обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Три человека пострадали в результате лобового столкновения машин под Оршей В Минске пьяный водитель перевернулся на каршеринговом автомобиле

Volkswagen столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Megane под управлением 67-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека – 18-летняя пассажирка Volkswagen, а также два пассажира Renault. Все они доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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