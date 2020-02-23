|
Магия двоек и нулей: в красивую дату влюбленные штурмуют минские ЗАГСы
23.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Во вторую за эту неделю красивую дату «22.02.2020» по традиции наблюдается свадебный ажиотаж. ЗАГСы с самого утра штурмуют в Беларуси. Только в Минске пожениться в этот день захотели 108 пар.
Многие признаются, что выбрали этот день именно из-за магии цифр.
«Не выбирали специальную дату – это судьба. Мы будем венчаться и это для нас самая главная часть. Брак – это серьезно, на один раз. Роспись – это роспись, а венчание будет 1 мая», – сказали Петр и Мария Яцевич.Тех, кто больше верит не в магию, а в любовь, поддерживают и семьянины со стажем. Владимир и Людмила Половые отмечают сегодня золотой юбилей совместной жизни. И говорят: главный секрет в умении прощать.
«Я с Кубани, но очень благодарен, что у меня жена – белоруска. Она взяла меня в свои хорошие руки. Важно – прощать как можно чаще», – сказал Владимир.
Белорусы все чаще стали отдавать предпочтение официальному браку. За последние пять лет количество молодоженов выросло почти в два раза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только в Минске пожениться в этот день захотели 108 пар.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)