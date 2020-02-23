Комитет госконтроля проведет прямую телефонную линию с 24 февраля по 6 марта

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Комитетом государственного контроля Брестской области в период с 24 февраля по 6 марта 2020 года с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 проводится «прямая телефонная линия» по вопросам начисления заработной платы работникам бюджетных организаций в связи с изменившимися условиями оплаты труда.

Об имеющихся фактах снижения уровня заработной платы при неменяющейся нагрузке предлагаем сообщить по телефонам: 8 (0162) 21-18-76, 8 (0162) 21-25-08.