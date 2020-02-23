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В Минске крыша остановки упала на женщину. МЧС рассказало о последствиях сильного ветра
Источник материала: Партизан
В субботу, 22 февраля, сильным ветром был разрушен остановочный навес в Минске — пострадала женщина,
Повыром ветра до 18 м/с снесло часть конструкции остановочного навеса на улице Одинцова в Минске. Госпитализирована пенсионерка — она получила черепно-мозговую травму легкой степени, пишет
По данным МЧС, всего 22 февраля зафиксированы 5 случаев падения деревьев в Волковысском районе Гродненской области, Минском, Борисовском и Червенском районах Минской области — повреждены 4 легковых автомобиля. В Гродно деревянный забор упал на легковой автомобиль на улице М.Горького.
«Белэнерго» сообщает, что в течение суток по стране периодически нарушалось электроснабжение 111 населенных пунктов и 414 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.
МЧС предупреждает, что сегодня, 23 февраля, на большей части территории Беларуси сохранится сильный ветер порывами до 15−20 м/с.
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В субботу, 22 февраля, сильным ветром был разрушен остановочный навес в Минске — пострадала женщина, сообщает МЧС.
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