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В Минске крыша остановки упала на женщину. МЧС рассказало о последствиях сильного ветра

23.02.2020 12:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу, 22 февраля, сильным ветром был разрушен остановочный навес в Минске — пострадала женщина, сообщает МЧС.

Повыром ветра до 18 м/с снесло часть конструкции остановочного навеса на улице Одинцова в Минске. Госпитализирована пенсионерка — она получила черепно-мозговую травму легкой степени, пишет TUT.BY

По данным МЧС, всего 22 февраля зафиксированы 5 случаев падения деревьев в Волковысском районе Гродненской области, Минском, Борисовском и Червенском районах Минской области — повреждены 4 легковых автомобиля. В Гродно деревянный забор упал на легковой автомобиль на улице М.Горького.

«Белэнерго» сообщает, что в течение суток по стране периодически нарушалось электроснабжение 111 населенных пунктов и 414 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.

МЧС предупреждает, что сегодня, 23 февраля, на большей части территории Беларуси сохранится сильный ветер порывами до 15−20 м/с.

Ведомство рекомендует:

  • Убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу.
  • Машину поставить в гараж или парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • Находясь на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • Избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В субботу, 22 февраля, сильным ветром был разрушен остановочный навес в Минске — пострадала женщина, сообщает МЧС.
 
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