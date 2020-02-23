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В Италии вспышка коронавируса

23.02.2020 13:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

EPA-EFE/NICOLA FOSSELLA

Число случаев заражения коронавирусом за два дня достигло 76, 18 человек находятся в реанимации.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние два дня достигло 76, из них 18 человек находятся в реанимации. Об этом сообщил в воскресенье глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, сообщает ТАСС.

"76 случаев подтверждены в пяти областях: 54 в Ломбардии, 17 в Венето, 2 в Эмилии-Романье, 2 (китайских туристов) в Лацио и один в Пьемонте", - сказал Боррелли. Он пояснил, что из них 33 человека госпитализированы, 18 находятся в реанимации, 11 - под домашним наблюдением, два человека умерли. Боррелли также подтвердил, что эвакуированный из Уханя итальянец поправился и выписан.

В связи с распространением заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCov, Совмин одобрил декрет, позволяющий профильным министрам вводить запрет на ту или иную деятельность, включая учебную, коммерческую, трудовую. Как объявил министр здравоохранения Роберто Сперанца, в воскресенье будут отменены все спортивные события в Венето и Ломбардии, включая матчи национального чемпионата, которые могут быть перенесены. Кроме того, вводятся ограничения на школьные поездки по Италии и за рубеж. Меры предосторожности касаются и религиозных мероприятий - в частности, в церквях рекомендовано не обмениваться рукопожатиями в качестве символа мира.

 
 
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Число случаев заражения коронавирусом за два дня достигло 76, 18 человек находятся в реанимации.
 
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