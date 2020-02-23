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Фитнес-браслет помог найти убийцу девушки, которой перерезали горло, чтобы сымитировать суицид

23.02.2020 15:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В 2011 году у жителей всего мира появился первый фитнес-браслет от компании Fitbit. Сегодня этим гаджетом пользуются примерно 27 миллионов человек, чтобы следить за калориями, шагами и сном. Фитнес-браслетами в Америке также пользуются детективы и прокуроры, и не только в личных целях – гаджет может подтвердить или опровергнуть алиби, показать, когда сердце жертвы перестало биться. Wired рассказал реальный случай, когда фитнес-браслет помог найти предполагаемого. Мы передаем вам суть истории. 

Когда Тони Аиелло было  80, он встретил Адель Наварру в мясном отделе «Сейв Март». Они оба были вдовцами, быстро нашли общий язык и вскоре стали жить вместе. У Адель была дочь Карен, которая жила неподалеку от дома Тони и Адель. 14 сентября 2018 года Карен убили. Её нашли мёртвой в собственном доме.

Карен была одинокой женщиной – жила с двумя кошками. И работала в больнице, когда Карен не вышла на смену, коллега решила её проведать. Дверь в дом Карен была открыта – она сидела за обеденным столом, а её правая рука сжимала 20-сантиметровый кухонный нож. Горло Карен было перерезано. Дважды. Позже стало известно, что порезы нанесли Карен уже после смерти – это отсекло версию самоубийства, которое явно пытались подстроить. 

Карен носила фитнес-браслет, после убийства судья выдал ордер на анализ данных с гаджета. Браслет показал, что за шесть дней до обнаружения тела пульс Карен резко подскочил, а потом остановился. Это произошло в 15:28. У соседей Карен во дворе была камера. Так следователи узнали, что в те самые 15:28 около дома Карен была припаркована «Тойота Королла» – на ней приехал отчим Карен, 90-летний Тони, чтобы угостить падчерицу пиццей и печеньем. 

Тони все отрицал. Он сказал полиции, что, когда он привёз Карен пиццу и печенье, она была жива и собиралась на встречу с друзьями. Адель попросила уточнить: «С друзьями или другом?» Тони пробурчал, что точно не помнит. Адель думала, что за Карен кто-то следит, говорила, что пару раз видела возле ее дома странного типа. 

А потом фитнес-браслет Карен изучил сотрудник Fitbit. Он сообщил, что последние шаги Карен гаджет зафиксировал в 15:13. Примерно в 15:20 у неё произошло резкое падение пульса, а после 15:28 браслет не фиксировал никакой активности до того момента, пока тело Карен не привезли в морг и не начали экспертизу.

Тони арестовали и обвинили в убийстве на основе данных с браслета и видео с камеры соседей. Четыре месяца он провёл в окружной тюрьме. Адель не поверила в виновность своего мужа. На судах (а их было много) она посылала ему воздушные поцелуи. 

Тони провел в тюрьме семь месяцев – он умер до того, как суд вынес решение о его виновности или невиновности. 

Но была и другая история, где данные фитнес-браслета не стали уликой. В 2016 году в Висконсине рассматривалось дело об убийстве девушки – подозреваемым был её парень. Сначала судья постановил, что данные с браслета могут иметь юридическую силу, но позже, когда он узнал, что трекер сна может самопроизвольно выключаться на 45 минут, судья изменил своё решение и отклонил улику.

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В 2011 году у жителей всего мира появился первый фитнес-браслет от компании Fitbit. Сегодня этим гаджетом пользуются примерно 27 миллионов человек, чтобы следить за...
 
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