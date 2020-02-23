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Ройзеланд выиграла пятую золотую медаль ЧМ по биатлону, победив в масс-старте
Источник материала: Tut.by
Норвежская биатлонистка Марте Ройзеланд выиграла гонку с массовым стартом на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Ройзеланд (1+1+0+0) отыграла на последнем круге 14 секунд у итальянки Доротеи Вирер (1+0+1+1).
Бронзу после ряда четвертых мест завоевала шведка Ханна Оберг (1+0+0+2).
Отметим, что Марте Ройзеланд выиграла медали во всех гонках чемпионата мира. Она победила в смешанной эстафете, супермиксте, спринте, масс-старте и женской эстафете, а также была бронзовой в преследовании и масс-старте.
Белорусские биатлонистки впервые в истории не отобрались в масс-старт на чемпионате мира.
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Норвежская биатлонистка Марте Ройзеланд выиграла гонку с массовым стартом на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
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