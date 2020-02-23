ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ройзеланд выиграла пятую золотую медаль ЧМ по биатлону, победив в масс-старте

23.02.2020 15:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Норвежская биатлонистка Марте Ройзеланд выиграла гонку с массовым стартом на чемпионате мира в итальянском Антхольце.


Фото: Reuters

Ройзеланд (1+1+0+0) отыграла на последнем круге 14 секунд у итальянки Доротеи Вирер (1+0+1+1).

Бронзу после ряда четвертых мест завоевала шведка Ханна Оберг (1+0+0+2).

Отметим, что Марте Ройзеланд выиграла медали во всех гонках чемпионата мира. Она победила в смешанной эстафете, супермиксте, спринте, масс-старте и женской эстафете, а также была бронзовой в преследовании и масс-старте.

Белорусские биатлонистки впервые в истории не отобрались в масс-старт на чемпионате мира.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежская биатлонистка Марте Ройзеланд выиграла гонку с массовым стартом на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фитнес-браслет помог найти убийцу девушки, которой перерезали горло, чтобы сымитировать суицид
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика