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Как живет типичный беларуский мужчина. Пять главных фактов
Источник материала: KYKY>
Сегодня гендерный мужской праздник 23 февраля. По этому случаю Белстат
В Беларуси, по данным переписи 2019 года, живет 4351 тысячи мужчин – 46,2% от общего числа всех беларусов. То есть в Беларуси мужчин меньше, чем женщин. Но у типичного беларуского мужчины, скорее всего, есть жена. В 2019-м женились 62 тысячи беларусов, 43 тысячи из них сделали это впервые.
Типичный беларуский мужчина впервые решает связать себя узами брака в 28 лет. Второй раз беларус ставит штамп в паспорте в 41 год.
Типичному беларускому мужчине 41 год. И он живет в Минске.
Типичный беларуский мужчина счастлив. И оценивает свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-балльной шкале.
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