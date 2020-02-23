Как живет типичный беларуский мужчина. Пять главных фактов

Источник материала: KYKY

Сегодня гендерный мужской праздник 23 февраля. По этому случаю Белстат собрал самые главные факты, а мы – составляем среднестатистический образ белорусского мужчины.

В Беларуси, по данным переписи 2019 года, живет 4351 тысячи мужчин – 46,2% от общего числа всех беларусов. То есть в Беларуси мужчин меньше, чем женщин. Но у типичного беларуского мужчины, скорее всего, есть жена. В 2019-м женились 62 тысячи беларусов, 43 тысячи из них сделали это впервые.

Типичный беларуский мужчина впервые решает связать себя узами брака в 28 лет. Второй раз беларус ставит штамп в паспорте в 41 год.

Типичному беларускому мужчине 41 год. И он живет в Минске.



Скорее всего, он зарабатывает деньги в сфере строительства, или в транспортной отрасли. Или работает курьером, грузчиком, почтальоном. Также «мужскими» в нашей стране считаются сферы «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «промышленность», «информация и связь».

Типичный беларуский мужчина счастлив. И оценивает свою удовлетворенность жизнью в среднем на 7 баллов по 10-балльной шкале.