Долги главных предприятий Беларуси побили рекорд

banki24.by . Белорусские предприятия продолжают наращивать обязательства по кредитам и займам. К 2020 году сумма долгов по кредитам и займам доросла до исторической величины, пишет





На 1 января объем долгов крупных и средних предприятий по кредитам и займам составил 78,3 млрд BYN. В рублевом эквиваленте это максимальное значение долга в текущем столетии. За 2019 год обязательства белорусских компаний выросли на 5,3%. Наибольшие скачки долга произошли в августе (1,5 млрд BYN), ноябре (1,5 млрд BYN) и декабре (1,3 млрд BYN).





Объяснение роста обязательств в данном случае таково: значительная часть долга предприятий номинирована в валюте. Поэтому ослабление белорусского рубля ведет к увеличению рублевого долга.





Больше всего обязательств к 1 января накопила промышленность — 43,8 млрд BYN. Среди отраслей промышленности крупнейшие долги отмечались в пищепроме (8,7 млрд BYN), в деревообработке и у бумажников (7,3 млрд BYN), в машиностроении (4,7 млрд BYN), в производстве неметаллических продуктов (3,6 млрд BYN), в металлургии (3,3 млрд BYN) и в энергетике (3,2 млрд BYN).





За пределами промышленности много задолжали организации строительства (11,3 млрд BYN), сельского хозяйства (5,6 млрд BYN), ритейла (3,0 млрд BYN), транспорта (2,9 млрд BYN), оптовой торговли (2,8 млрд BYN).





В территориальном разрезе крупнейшие долги имели предприятия Минска (18,6 млрд BYN). Вслед за ними шли компании из Гродненской области (16 млрд BYN), Гомельской области (14 млрд BYN), Минской области (11,9 млрд BYN), Могилевской области (7,1 млрд BYN), Витебской области (6,5 млрд BYN), Брестской области (4,2 млрд BYN). Просрочка по кредитам и займам на 1 января составила 3,057 млрд BYN. За 2019 год она выросла на 5,7%.





Две трети просроченных обязательств страны формировала промышленность — 2,029 млрд BYN. В 2019-м эти долги увеличились аж на 43,7%. Главной причиной роста проблемных долгов в промышленности стали обязательства деревообработки и бумажников.





За 2019 год они подскочили в 2,9 раза до 479,8 млн BYN. Кратный рост проблемных кредитов и займов объясняется ситуацией на добрушских предприятиях. В феврале 2020 года был принят указ о господдержке бумажной фабрики «Герой труда». В связи с этим ожидается временная нормализация обстановки с просрочкой в отрасли. Еще 721,5 млн BYN просроченных долгов накопил пищепром, 282,1 млн BYN — производители неметаллических продуктов, 149,4 млн BYN — машиностроение. В первой отрасли обязательства выросли за год на 19,6%, во второй — на 33,1%, в третьей — на 55,5%.





Вне промышленности заметную просрочку по кредитам и займам аккумулировали сельское хозяйство (457,9 млн BYN), строительство (184,8 млн BYN), а также торговля авто и мотоциклами (209,7 млн BYN).



