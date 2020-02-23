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Почти 2000 белорусов подписались за прекращение авиасообщения с Китаем
Источник материала: Партизан
В интернете активисты
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Тем временем, по информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2442. Случаи заражения выявлены еще в 27 странах, в том числе в соседней России.
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В интернете активисты предлагают белорусам подписываться под петициями с призывами "Запретить въезд всем иностранцам с территории Китая" и "Приостановить...
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