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Почти 2000 белорусов подписались за прекращение авиасообщения с Китаем

23.02.2020 16:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В интернете активисты предлагают белорусам подписываться под петициями с призывами "Запретить въезд всем иностранцам с территории Китая" и "Приостановить безвизовый въезд в Беларусь жителям КНР". Мол, это поможет остановить распространение коронавируса, передает "Еврорадио".

Под одной из таких петиций на сайте petitions.by уже подписались 1871 человек. Если учитывать, что в стране живет 9 миллионов 413 тысяч 446 человек, может показаться, что цифра не такая большая. Но не обратить на неё внимание нельзя, учитывая, что на уровне чиновников у Беларуси и Китая большая дружба. Мы отправляем в КНР гуманитарную помощь, а на Национальной библиотеке пускаем бегущую строку в поддержку жителей Китая.

Тем временем, по информации Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2442. Случаи заражения выявлены еще в 27 странах, в том числе в соседней России.
 
 
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В интернете активисты предлагают белорусам подписываться под петициями с призывами "Запретить въезд всем иностранцам с территории Китая" и "Приостановить...
 
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