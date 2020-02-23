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Йоханнес Бё с огромным преимуществом выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону
Источник материала: Tut.by
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в доминирующем стиле выиграл гонку с массовым стартом на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Преимущество Бё-младшего (0+0+0+0) было столь высоким, что на последнем круге он успевал обниматься с болельщиками и персоналом сборной Норвегии.
Второе место занял Кентен Фийон-Майе (1+0+1+1) из Франции. Третье - его соотечественник Эмильен Жаклен (1+0+1+0).
Белорусы в масс-старт не пробились.
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в доминирующем стиле выиграл гонку с массовым стартом на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
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