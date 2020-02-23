ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

23.02.2020 18:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Израильтянка Даниэла Пик, жена 56-летнего режиссера Квентина Тарантино, родила сына. Об этом сообщает издание «Вести Израиль». Информацию подтверждает портал Pplus.


Изображение: Karwai Tang / WireImage

Роды прошли в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве. Тарантино и Пик познакомились в 2009 году и поженились в ноябре 2018 года. Даниэла является дочерью израильского композитора Цвики Пика.

В конце августа агентство Associated Press со ссылкой на представителя режиссера писало, что супруги ожидают ребенка.

Тарантино снял такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Джанго освобожденный» и другие. В январе текущего года его картина «Однажды в Голливуде» получила три награды «Золотой глобус».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роды прошли в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьники в Полоцке выследили и сдали милиции педофила
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика