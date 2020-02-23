56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

Источник материала: Tut.by

Израильтянка Даниэла Пик, жена 56-летнего режиссера Квентина Тарантино, родила сына. Об этом сообщает издание « Вести Израиль ». Информацию подтверждает портал Pplus .



Изображение: Karwai Tang / WireImage

Роды прошли в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве. Тарантино и Пик познакомились в 2009 году и поженились в ноябре 2018 года. Даниэла является дочерью израильского композитора Цвики Пика.

В конце августа агентство Associated Press со ссылкой на представителя режиссера писало, что супруги ожидают ребенка.

Тарантино снял такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Джанго освобожденный» и другие. В январе текущего года его картина «Однажды в Голливуде» получила три награды «Золотой глобус».