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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Источник материала: Tut.by
Израильтянка Даниэла Пик, жена 56-летнего режиссера Квентина Тарантино, родила сына. Об этом сообщает издание «
Роды прошли в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве. Тарантино и Пик познакомились в 2009 году и поженились в ноябре 2018 года. Даниэла является дочерью израильского композитора Цвики Пика.
В конце августа агентство Associated Press со ссылкой на представителя режиссера писало, что супруги ожидают ребенка.
Тарантино снял такие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Джанго освобожденный» и другие. В январе текущего года его картина «Однажды в Голливуде» получила три награды «Золотой глобус».
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Роды прошли в больнице «Ихилов» в Тель-Авиве.
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