ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замминистра энергетики: Беларусь готова помочь “Росатому” строить АЭС в Венгрии

23.02.2020 20:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские специалисты готовы помочь “Росатому” в возведении двух блоков венгерской АЭС.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк. По его словам, строители получили колоссальный опыт, возводя АЭС в Островце. В Венгрии пообещали обсудить этот вопрос во время переговоров, которые состоятся в конце марта 2020 года в Беларуси, пишет minsknews.by.

Накануне Александр Лукашенко встречался с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Он сказал, что компания “Росатом” довольна работой белорусских специалистов и, может быть, они вскоре отправятся помогать египетским коллегам в строительстве четвертого блока АЭС “Эль-Дабаа”.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские специалисты готовы помочь “Росатому” в возведении двух блоков венгерской АЭС.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ты о детях подумал?» Он закрыл собой солдата от гранаты: вспоминает первые эмоции, что сказали жена и мама, и как получал орден
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика