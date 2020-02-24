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Число госорганов, ведущих административный процесс, планируется сократить
24.02.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Количество государственных органов, ведущих административный процесс, в Беларуси планируется сократить, сообщил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.
"Будет сокращение количества субъектов. Это очень важно", - отметил Александр Конюк.
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Количество государственных органов, ведущих административный процесс, в Беларуси планируется сократить, сообщил журналистам генеральный прокурор Александр...
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