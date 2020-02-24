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«Поваренок в забегаловке». Брестчина лидирует по оскорблениям в сети интернет
24.02.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как с помощью лингвистической экспертизы вывести интернет-троллей на чистую воду или... на скамью подсудимых
Интернет-форумы и паблики в социальных сетях прочно закрепили за собой славу народного рупора, где без зазрения совести можно выразить мнение по любому поводу. Главное, не перегнуть палку в выборе художественных средств, если вдруг окажется, что чья-то точка зрения противоположна вашей.
В том, почему не стоит недооценивать силу слова и что общего у известного парнокопытного и барышни со скромными интеллектуальными способностями, помогает разобраться Юлия Попко, государственный судебный эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области – специалист по лингвистической экспертизе.
Болтун – находка для лингвиста
Лингвистическая экспертиза достаточно молодое направление в судебной практике. Если в России подобная процедура проводится уже с десяток лет, то наши специалисты включили ее в перечень исследований лишь 2 года назад.
В УГКСЭ по Брестской области первая такая экспертиза была сделана в июне 2019-го. Однако ее популярность нынче набирает нешуточные обороты. И не мудрено, ведь количество любителей перемыть косточки ближним и посудачить на форумах в сети растет в геометрической прогрессии.
Все бы ничего, но когда такое общение переходит границы и затрагивает чью-то личность, для обидчика спор может завершиться на скамье подсудимых.
Сам термин «оскорбление», поясняет собеседница, не лингвистический, а юридический. В юриспруденции он трактуется как умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Под этой самой неприличной формой лингвисты понимают негативную оценку в отношении одного из участников диалога, высказанную в устной или письменной речи и имеющую ненормативную форму речевого выражения.
Униженные и оскорбленные
Инициаторами процедуры нередко становятся бывшие супруги, которым, по классике жанра, всегда есть чего друг другу сказать. Когда в процессе общения одна из сторон превышает свои коммуникативные полномочия, другая вправе призвать на помощь судебного эксперта. А тот в свою очередь четко ответит на вопрос: брошенное на эмоциях «овца» относится конкретно к экс-возлюбленной или же в какой-то момент беседы бедолага просто вспомнил о некормленой скотине в хлеву. Поэтому в таких историях очень важен контекст.
Несмотря на то, что великий русский язык – богат и могуч, арсенал выразительных средств у интернет-троллей не отличается разнообразием. Женщин, говорит эксперт, в основном сравнивают с особами низкой социальной ответственности. В отношении мужчин в ход идут словечки с акцентом на физиологию. Также в лексиконе целый вагон наименований всяческих парнокопытных – лошадь, коза, корова, овца, с помощью которых можно «тонко» подчеркнуть и интеллектуальный уровень собеседника, и его внешние данные.
Как раз словарь и есть главный инструмент специалиста по лингвистической экспертизе. Причем не один, а множество специализированных справочников – по ненормативной лексике, сленгу, русской брани, экспрессивной речи и прочих языковых категориях. В них-то и можно найти все то, чего нет в привычном для обывателя толковом словаре.
Еще один существенный нюанс: учитывая многозначность слов и тот момент, что в определенном контексте они раскрываются по-разному, инициатору экспертизы очень важно предоставить как можно более полный материал для исследования.
За «базар» ответишь?..
Чаще всего диванные комментаторы адресуют свои колкости в адрес правоохранителей, медиков, работников сферы образования. Под раздачу попадают совершенно незнакомые агрессору люди. Более доступного способа выпустить пар и придумать сложно. Ведь если подойти к человеку на улице со своим личным мнением, есть огромный риск схлопотать по лицу. И не только.
Но в интернете все гораздо проще, убеждены некоторые, и вряд ли настигнет расплата за излишнюю экспрессивность. За никами и аватарками можно отлично спрятаться и чувствовать себя как за каменной стеной. Впрочем, до поры до времени. Ответственность за оскорбление предусмотрена статьей 189, за клевету – статьей 188 УК РБ. В обоих случаях фигуранту грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до 2 лет, ареста или ограничения свободы сроком до 3 лет.
К слову, больше всего оскорбительными высказываниями злоупотребляют пользователи социальной сети «ВКонтакте». Иногда человек понимает, что слегка переборщил в выборе метафор для своего собеседника. И тщательно пытается замести следы. Удается далеко не всегда. Юлия Попко вспоминает примеры из своей практики:
На проведение лингвистической экспертизы отводится до 30 суток. А в месяц на одного лингвиста управления ГКСЭ приходится 8 – 10 исследований.
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Как с помощью лингвистической экспертизы вывести интернет-троллей на чистую воду или... на скамью подсудимых Интернет-форумы и паблики в социальных сетях прочно...
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