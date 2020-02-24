Вынесли приговор водителю, который сбил малыша на беговеле в агрогородке Страдечь

Источник материала: Виртуальный Брест

24 февраля суд в Бресте вынес приговор 57-летнему Сергею Будкову за ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок.





Обвиняемый Будков. Фото: Станислав Коршунов

Суд признал мужчину виновным в нарушении ПДД , повлекшем причинение тяжкого телесного повреждения, и назначил ему год исправительных работ с удержанием 10% заработка. Его также лишили прав на 5 лет.

Напомним, авария, за которую судили Сергея Будкова, произошла днем 16 октября прошлого года на улице Молодежной в агрогородке Страдечь.

Как следует из материалов дела, водитель Peugeot Сергей Будков во время движения выехал частично на встречную полосу, чтобы объехать припаркованный на обочине МАЗ, и отвлекся от управления — потянулся за связкой ключей на приборной панели. В этот момент двухлетний Рома выехал на беговеле из дома на дорогу и попал под колеса авто. Пострадавшего ребенка забрали медики, его тогда положили в реанимацию. По заключению экспертизы, он получил тяжкие телесные повреждения. Сейчас здоровью малыша ничто не угрожает.

Во время суда мама пострадавшего мальчика и обвиняемый передали ходатайства о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон. Но сторона обвинения выступила против. Свою позицию прокурор объяснил тем, что Сергей Будков грубо нарушил несколько требований правил дорожного движения, в результате чего ребенок получил тяжкие телесные повреждения.





Фото: Следственный комитет

— Я прошу не наказывать Сергея Александровича, — попросила во время прений мама ребенка. — Мы это вместе переживали. Он нам помогал. Мы видели, что он раскаивается. Его семья, дети — все переживали. Сын у нас один на всю жизнь. Это было очень тяжело, конечно. Я рада, что так все закончилось, что он живой, здоровый.

Обвиняемый, в свою очередь, вину признал полностью:

— Я бы хотел, чтобы ни с кем такого не повторилось. Это очень тяжело. Я представляю, сколько я принес трудностей родителям Ромы, самому мальчику, его и своей семье. Поэтому я приношу извинения и прошу простить.