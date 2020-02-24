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Аномально теплая зима разбудила иксодовых клещей в Беларуси

24.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Аномально теплая зима разбудила иксодовых клещей в Беларуси

Министерство здравоохранения Беларуси предупреждает граждан об активизации иксодовых клещей.

«Аномально теплая погода зимы 2020 года создает условия для ранней активизации иксодовых клещей на территории нашей страны. Только за январь по данным организаций здравоохранения зарегистрировано 4 случая присасывания иксодовых клещей в Гомельской, Гродненской области и г. Минске. В сравнении с 2019 годом первые пострадавшие наблюдались лишь в феврале», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там отметили, что на территории республики с весны до поздней осени существует возможность заражения человека клещевыми инфекциями. Чтобы избежать подобных неприятных встреч, необходимо соблюдать правила поведения, особенно на территории, опасной в отношении иксодовых клещей (лесная зона), напомнили в Минздраве.

В частности, рекомендуют медики, при посещении лесных зон нужно одеваться таким образом, чтобы препятствовать проникновению клещей под одежду.

Аномально теплая зима разбудила иксодовых клещей в Беларуси

«При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения, где окажут медицинскую помощь (при необходимости назначается курс профилактического лечения антибиотиками, осуществляется медицинское наблюдение). Профилактический прием препаратов позволит предупредить возникновение болезни Лайма, других бактериальных клещевых инфекций (анаплазмоз, эрлихиоз и т.д.)», — обратили внимание в министерстве.

Если возможность незамедлительного обращения в организацию здравоохранения отсутствует, добавили там, следует удалить клеща самостоятельно с использованием: специализированных устройств для удаления клещей промышленного изготовления, согласно инструкции по их применению; нитяной петли (прочную нить завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, клеща извлекают, подтягивая его вверх при помощи круговых (резкие движения недопустимы) движений; тонкого пинцета.

«Важно клеща достать из кожи целиком вместе с хоботком, не раздавив его. Место присасывания обработать любым спиртовым раствором», — подчеркнули в Минздраве.

interfax.by

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси предупреждает граждан об активизации иксодовых клещей. «Аномально теплая погода зимы 2020 года создает условия для ранней...
 
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