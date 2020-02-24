Минжилкоммунхоз может заняться массовой стерилизации уличных кошек

Источник материала: Ежедневник

фото: fotokto.ru

В Беларуси представители власти и зоозащитных организаций совместно с фондом французской кинозвезды Брижит Бардо обсудили проблему бродячих животных.

Мероприятие прошло на базе Минжилкоммунхоза, передает Белта . Как пояснил его представитель Андрей Ромашко, в Беларуси изучается возможность массовой стерилизации бродячих кошек. В отношении собак принять соответствующее решение гораздо сложнее, пояснил Ромашко.

Случаи умерщвления бродячих животных представитель министерства объяснил человеческим фактором, посетовав, что проконтролировать действия специалистов по отлову сложно.

Зоозащитные организации предлагают открыть в Минске центр по массовой стерилизации уличных и домашних животных. "Убивать животных - это не решение проблемы. Количество уличных животных не сокращается. Единственная вещь, которая может помочь, - это стерилизация", - уверены в международном фонде.