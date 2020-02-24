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Минжилкоммунхоз может заняться массовой стерилизации уличных кошек
24.02.2020 16:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: fotokto.ru
В Беларуси представители власти и зоозащитных организаций совместно с фондом французской кинозвезды Брижит Бардо обсудили проблему бродячих животных.
Мероприятие прошло на базе Минжилкоммунхоза, передает
Случаи умерщвления бродячих животных представитель министерства объяснил человеческим фактором, посетовав, что проконтролировать действия специалистов по отлову сложно.
Зоозащитные организации предлагают открыть в Минске центр по массовой стерилизации уличных и домашних животных. "Убивать животных - это не решение проблемы. Количество уличных животных не сокращается. Единственная вещь, которая может помочь, - это стерилизация", - уверены в международном фонде.
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В Беларуси представители власти и зоозащитных организаций совместно с фондом французской кинозвезды Брижит Бардо обсудили проблему бродячих животных.
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