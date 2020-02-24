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За неуплату "дорожного сбора" придется платить в двойном размере?

24.02.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На авто с техосмотром будет QR-код

За неуплату "дорожного сбора" придется платить в двойном размере?
Директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский рассказал в интервью“СБ.Беларусь Сегодня”, какие изменения будут при прохождении техосмотра в 2020 году. В том числе, какие могут быть штрафы и наказания.

Во-первых, в Беларуси начался процесс создания электронных паспортов машины. А при прохождении техосмотра будут выдаваться наклейки с QR-кодом.

“В обычном QR-коде будет “зашита” информация о пройденном гостехосмотре. Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра — вчерашний день”, — рассказал директор “Белтехосмотра”.

Во-вторых, на сайте “Белтехосмотра” появится личный кабинет, где каждый водитель сможет посмотреть историю автомобиля, оплатить госуслуги.

При этом Юрий Ленчевский уточнил, что на сегодняшний день, по его подсчетам, техосмотр проходят не более 50% всех автомобилей в стране.

“Решение вопроса по отвязке госпошлины от прохождения гостехосмотра помогло бы вернуть автовладельцев на станции диагностики при осуществлении действенного контроля со стороны ряда госорганов”, — заявил глава УП Белтехосмотр.


Юрий Ленчевский также рассказал, что предлагает организовать оплату “дорожного сбора” в электронном виде с выдачей разрешения на полгода либо один год с обязательной уплатой госпошлины.

За неуплату «дорожного сбора» директор УП «Белтехосмотр» предлагает «взимать его в двойном размере без привлечения к административной ответственности».
 
 
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