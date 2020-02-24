Российский поисковик изменил свой логотип в честь дня рождения Рыгора Бородулина

Источник материала: Tut.by

Российская компания «Яндекс» в честь 85-го дня рождения белорусского писателя Рыгора Бородулина поменяла логотип на главной странице.



Так 24 февраля выглядел логотип «Яндекса» на стартовой странице

Для пользователей из Беларуси компания переставила в своем названии букву «Я» на последнее место. А под логотипом пояснила: «Той, хто якае зашмат, ставіць сам сябе назад» («Тот, кто „якает“ слишком много, ставит сам себя назад»). Это строчка из стиха Рыгора Бородулина «Азбука — вясёлы вулей», которая входит в книгу детских стихов и сказок «Ішоў коця па канапе» .

Если кликнуть по этому логотипу, вас перенаправит на итоги поиска по запросу «Рыгор Бородулин» (правда, только на русском языке).

24 февраля 2020 года народному поэту Беларуси Рыгору Бородулину исполнилось бы 85 лет. Он родился в 1935 году на хуторе Вересовка, официальное название «Городок-2». Начал публиковаться в 1953 году, а первый сборник поэзии «Месяц над степью» («Маладзік над стэпам») вышел в 1959 году. Всего вышло около 70 сборников поэзии (среди которых есть сборники сатиры и юмора, а также стихи для детей), критических статей, эссе, переводов.