ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский поисковик изменил свой логотип в честь дня рождения Рыгора Бородулина

24.02.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российская компания «Яндекс» в честь 85-го дня рождения белорусского писателя Рыгора Бородулина поменяла логотип на главной странице.


Так 24 февраля выглядел логотип «Яндекса» на стартовой странице

Для пользователей из Беларуси компания переставила в своем названии букву «Я» на последнее место. А под логотипом пояснила: «Той, хто якае зашмат, ставіць сам сябе назад» («Тот, кто „якает“ слишком много, ставит сам себя назад»). Это строчка из стиха Рыгора Бородулина «Азбука — вясёлы вулей», которая входит в книгу детских стихов и сказок «Ішоў коця па канапе».

Если кликнуть по этому логотипу, вас перенаправит на итоги поиска по запросу «Рыгор Бородулин» (правда, только на русском языке).

24 февраля 2020 года народному поэту Беларуси Рыгору Бородулину исполнилось бы 85 лет. Он родился в 1935 году на хуторе Вересовка, официальное название «Городок-2». Начал публиковаться в 1953 году, а первый сборник поэзии «Месяц над степью» («Маладзік над стэпам») вышел в 1959 году. Всего вышло около 70 сборников поэзии (среди которых есть сборники сатиры и юмора, а также стихи для детей), критических статей, эссе, переводов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня народному поэтому Беларуси исполнилось бы 85 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
ГКСЭ : из практики экспертов-автотехников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика