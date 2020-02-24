Хотите узнать, куда вложить деньги? В «Имагуру» запускают интенсив для начинающих инвесторов

Источник материала: KYKY

С 25 по 28 февраля в «Имагуру» (улица Фабрициуса, 4) пройдет интенсив Imaguru Business Angels Bootcamp – там обучают начинающих инвесторов, предпринимателей и всех заинтересованных в ангельском инвестировании и венчурном финансировании в стартапы.

За 4-5 дней лекций и мастер-классов от практиков ангельского финансирования будут разбирать теорию и практику инвестирования. Поговорят о том, как стать бизнес-ангелом и не облажаться, о лучшем объеме инвестирования в стартапы, ангельском портфолио, оценке стартапов, юридической и технической экспертизах стартап-компаний и инвестирования в рамках синдикатов.

А спикеры кто?

Фабиан Сепульведа – профессор, управляющий партнер в The Madeleine Group Ab & партнер Courage Ventures Funds. У Фабиана 20-летний опыт работы в области инжиниринга, управленческого консалтинга и инвестиционного банкинга с такими компаниями, как Lucent Technologies, A.T. Kearney и JP Morgan.

Томас Мартунас – партнер Iron Wolf Capital. Томас также занимал должность управляющим партнером в Goldfishfund, который инвестировал в таких лидеров, как Pigu Group, Foodout, Chilivery, Pawame, Dorado, Welltrado, CHRG.Network и других. Сейчас Томас – инвестор-ангел для Mobofree.com, Saleseyes.co.uk, ChattyPanda, Aichom, Sityea, Ooniq, члена совета директоров Dancerbus.

Зигимантас Суснис – партнер Iron Wolf Capital. У Сусниса 15 лет опыта работы в инвестиционно-банковской сфере и в сфере прямых инвестиций. Например, он был управляющим директором по корпоративным финансам IFP в Вильнюсе, работал в инвестиционно-банковских подразделениях Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort в Лондоне и Москве.

Кирилл Волошин – один из ведущих бизнес-ангелов страны, предприниматель, бизнес-ментор, обладатель премии «Ментор года – 2019», соучредитель TUT.by, hoster.by, Café Netto и других проектов.

Как попасть?

Чтобы принять участие в интенсиве, оставьте заявку в форме по ссылке . После регистрации с вами свяжутся и вышлют подробную программу. Регистрационный взнос – 780 рублей. Подробности ищите здесь .