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Прилучный и Муцениеце объявили о разводе
24.02.2020 18:08 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Екатерина Чеснокова /
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе, сообщает
О расторжении брака они сообщили на своих страницах в соцсетях.
Прилучный, получивший популярность благодаря сериалу «Мажор», отметил, что развод не помешает им с Агатой остаться родными людьми.
Муцениеце в ответ поблагодарила супруга за прожитые годы и отметила, что они навечно связаны.
32-летний Прилучный и 30-летняя Муцениеце поженились в 2011 году. У них двое детей — шестилетний Тимофей и четырехлетняя Мия.
Ранее певица Пелагея сообщила подробности своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным. О расставании с супругом исполнительница объявила в конце минувшего года. Позже она пожаловалась на травлю в СМИ.
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе, сообщает РИА...
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