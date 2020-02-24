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Прилучный и Муцениеце объявили о разводе

24.02.2020 18:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Прилучный и Муцениеце объявили о разводе
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе, сообщает РИА Новости.

О расторжении брака они сообщили на своих страницах в соцсетях. 

Прилучный, получивший популярность благодаря сериалу «Мажор», отметил, что развод не помешает им с Агатой остаться родными людьми.

Муцениеце в ответ поблагодарила супруга за прожитые годы и отметила, что они навечно связаны.

32-летний Прилучный и 30-летняя Муцениеце поженились в 2011 году. У них двое детей — шестилетний Тимофей и четырехлетняя Мия.

Прилучный и Муцениеце объявили о разводе
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Ранее певица Пелагея сообщила подробности своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным. О расставании с супругом исполнительница объявила в конце минувшего года. Позже она пожаловалась на травлю в СМИ.

 
 
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе, сообщает РИА...
 
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