Прилучный и Муцениеце объявили о разводе

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе, сообщает РИА Новости .

О расторжении брака они сообщили на своих страницах в соцсетях.

Прилучный, получивший популярность благодаря сериалу «Мажор», отметил, что развод не помешает им с Агатой остаться родными людьми.

Муцениеце в ответ поблагодарила супруга за прожитые годы и отметила, что они навечно связаны.

32-летний Прилучный и 30-летняя Муцениеце поженились в 2011 году. У них двое детей — шестилетний Тимофей и четырехлетняя Мия.



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