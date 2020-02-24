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По дороге из Египта погибла ещё одна беларуска. Это уже 12-я смерть с прошлого года

24.02.2020 17:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Как стало известно TUT.by, 23 февраля в гомельской больнице умерла 47-летняя женщина из Могилева. Утром того же дня она прилетела из Египта. В тяжелом состоянии прямо с самолета туристку на скорой доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось.

Редакция портала получила от читателя видео: на нем видно, как из самолета «Белавиа» врачи скорой выносят на носилках больного. Ролик сняли 23 февраля, в 12:15, в гомельском аэропорту, во время прилета рейса Хургада – Гомель

В аэропорту «Гомель» подтвердили, что 23 февраля однин из пассажиров во время полета почувствовал себя нехорошо. Сразу после приземления лайнера женщину госпитализировали. Неофициально TUT.by узнал, что у беларуски случилась остановка сердца, но его «завели» и пытались реанимировать все оставшееся время полета. В «Белавиа» лишь сообщили, что в процессе полета на борту их самолета никто не умер. Причины гибели установит экспертиза.

Всего в 2019 году в Египте умерли 11 туристов из Беларуси, с конца октября минувшего года на отдыхе и сразу после него умерли уже шесть человек из нашей страны. Причины смерти разные. В ноябре 2019 года выяснилось, что после отдыха в Шарм-эль-Шейхе погибли супруги – от острого отравления неизвестным ядом.

В декабре в Шарм-эль-Шейхе также скончалась 59-летняя беларуска. Она упала на экскурсии и спустя сутки погибла. Также в декабре перед посадкой на рейс Хургада – Минск в аэропорту Хургады стало плохо 51-летнему белорусу. Он умер в египетской клинике – вероятно, из-за сердечного приступа. В начале января в Хургаде умер еще один мужчина, причина смерти – сердечная недостаточность.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Как стало известно TUT.by, 23 февраля в гомельской больнице умерла 47-летняя женщина из Могилева. Утром того же дня она прилетела из Египта. В тяжелом состоянии прямо с...
 
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