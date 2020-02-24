СК расследует: в Стародорожском районе мужчина совершил надругательство над могилой

Источник материала: Слуцк Город





Прокуратура Минской области возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилой, сообщили в информационной службе Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

По материалам проверки Стародорожского РОВД прокуратура Минской области возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилой в городе Старые Дороги.

Установлено, что злоумышленник с 12 по 14 ноября 2019 года, действуя из низменных побуждений и пренебрегая принципами морали в сфере уважительного отношения к умершим и местам их захоронения, дважды совершил надругательство над могилой на Стародорожском городском кладбище: умышленно облил битумным лаком памятник и надгробную плиту.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по Минской области.

Согласно ч. 1 ст. 347 (адругательство над трупом) Уголовного кодекса Республики Беларусь, за надругательство над могилой предусмотрена уголовная ответственность — до 3 лет лишения свободы.