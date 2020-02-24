ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Интерфакс»: Минск не требует пересмотра газового контракта с РФ на 2020 год

24.02.2020 18:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь не будет инициировать пересмотр утвержденной в середине февраля цены на российский газ.

Об этом пишет «Интерфакс-Запад» со ссылкой на собственный источник, «знакомый с позицией официального Минска».

Напомним, 21 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом в РФ Владимиром Семашко заявил, что в сегодняшних рыночных условиях газ для Беларуси должен стоить около $90 за 1 тыс. куб. м. Он поручил Семашко «работать в этом направлении».

«Это установка на перспективу. На этот год цена установлена и пересматриваться не будет», — заявил источник «Интерфакса». Он отметил, что правительство Беларуси не поручало профильным ведомствам подготовку пересмотра контракта с «Газпромом».

Газовый контракт на поставки в Беларусь был продлен 31 декабря на 2020 год, но тогда протокол о цене был подписан лишь на январь и февраль. 7 февраля в Сочи президенты Беларуси и России согласовали поставки газа на оставшуюся часть года. По итогам первый вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что сохранятся условия поставки газа 2019 года. 14 февраля Владимир Семашко и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали протокол о порядке формирования цен на газ, в котором заложена та же цена в 127 долларов за тысячу «кубов».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь не будет инициировать пересмотр утвержденной в середине февраля цены на российский газ.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии автомобиль въехал в толпу зрителей на карнавале. 15 человек ранены, в том числе дети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика