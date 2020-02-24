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Браконьера задержали под Солигорском.

24.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 февраля 2020 12:55 2145

Браконьера задержали под Солигорском.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

Работники Солигорской инспекции животного и растительного мира задержали браконьера — у него изъяли запрещенные орудия лова.

Браконьера задержали под Солигорском.

По имеющейся информации, житель Слуцка 1961 года рождения с 1 февраля текущего года рыбачил, использовав при этом запрещенные орудия лова. Инцидент произошел на реке Сливка около населенного пункта Великая Слива (Слуцкий район). Задержанный мужчина использовал запрещенное орудие лова — «топтухи» (ширина 1,4 м, длина 1,1 м, высота 0,8 м, размер ячеи 15 х 15 мм).

Надо отметить, что наловить рыбы мужчина так и не смог — приспособление у него изъяли.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
Теги: Новости
 
 
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18 февраля 2020 12:55 2145 Браконьера задержали под Солигорском. ...
 
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