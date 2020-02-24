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Браконьера задержали под Солигорском.
24.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 февраля 2020 12:55 2145
Браконьера задержали под Солигорском.
Работники Солигорской инспекции животного и растительного мира задержали браконьера — у него изъяли запрещенные орудия лова.
По имеющейся информации, житель Слуцка 1961 года рождения с 1 февраля текущего года рыбачил, использовав при этом запрещенные орудия лова. Инцидент произошел на реке Сливка около населенного пункта Великая Слива (Слуцкий район). Задержанный мужчина использовал запрещенное орудие лова — «топтухи» (ширина 1,4 м, длина 1,1 м, высота 0,8 м, размер ячеи 15 х 15 мм).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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18 февраля 2020 12:55 2145 Браконьера задержали под Солигорском. ...
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