Браконьера задержали под Солигорском.

По имеющейся информации, житель Слуцка 1961 года рождения с 1 февраля текущего года рыбачил, использовав при этом запрещенные орудия лова. Инцидент произошел на реке Сливка около населенного пункта Великая Слива (Слуцкий район). Задержанный мужчина использовал запрещенное орудие лова — «топтухи» (ширина 1,4 м, длина 1,1 м, высота 0,8 м, размер ячеи 15 х 15 мм).



Надо отметить, что наловить рыбы мужчина так и не смог — приспособление у него изъяли.

