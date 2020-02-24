«Авторитету» из Осиповичей грозит до 7 лет: он обещал за 6 тысяч отмазать бизнесмена от силовиков

Житель Осипович, «имеющий определенный статус и связи в криминальных кругах» попал в поле зрения работников Бобруйского межрайонного отдела управления ДФР КГК по Могилевской области, проводивший оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов коррупции в органах власти, в январе 2020 года.





«Авторитет» узнал от своего знакомого бизнесмена о проводимых в отношении него правоохранительными органами проверках и предложил помочь «решить вопросы». Он неоднократно встречался со своим знакомым и убеждал его в наличии надежных и крепких связей в силовых структурах Осипович и Бобруйска, обещая что все его проблемы с законом будут решены. Цена вопроса была обозначена 6 тысяч долларов для силовиков. В противном случае, мол, бизнесмену грозит уголовная ответственность.





В результате бизнесмен согласился на предложенные ему условия и передал «авторитету» указанную сумму для дальнейшей ее передачи в правоохранительные органы.





При передаче денег во дворе коттеджа в Осиповичах мужчину задержали оперативники Бобруйского межрайонного отдела ДФР.





По данному факту Управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 431 (подстрекательство к даче взятки), ч. 3 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса. Подстрекатель арестован, ему предъявлено обвинение. Обвиняемый свою вину признал, выразил готовность оказывать содействие. Пояснил, что полученные от бизнесмена деньги планировал использовать на личные нужды, никому передавать не собирался.





За совершенное преступление ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.





Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.