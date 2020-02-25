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До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

25.02.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

АКЦИЯ В ЖК «ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ»: До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

В Минске весна. И не только из-за так и не наступившей зимы. Просто в воздухе уже разлито весеннее настроение. День влюбленных, День защитников Отечества… Поздравления, подарки… Самый лучший семейный подарок – собственная квартира! До конца февраля проводится праздничная акция в жилом комплексе «Парк Челюскинцев» – на определенные квартиры здесь установлены очень привлекательные цены!

Во всем мире квартиры с видом на парк считаются наиболее престижными и стоят, как правило, баснословных денег. Комплекс «Парк Челюскинцев» расположен прямо у границ одноименного парка и Ботанического сада, и благодаря акции здесь можно выбрать квартиру и до конца месяца приобрести ее очень выгодно!

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

Почему всем так нравится это место? Уникальное расположение у самой большой парковой зоны Минска – весомое преимущество комплекса. Ведь парк и Ботанический сад – это более 170 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, а также зон для игр, отдыха и занятий спортом.

Это элитная недвижимость просто по своему расположению, но ведь у комплекса есть и множество других характеристик, подчеркивающих его престижность.

Самый центр города – рядом с проспектом Независимости и сразу двумя станциями метро. Инфраструктура центрального проспекта – буквально рядом с вашим домом!

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

Рядом проспект Независимости и сразу две станции метро

В шаговой доступности – гимназии, школы и детские сады, поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры, спортивно-оздоровительный комплекс и аквапарк. В общем, для активного и здорового образа жизни будут все возможности!

Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория с современной системой видеонаблюдения, а также удобные парковочные места.

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

Закрытая территория и современная система видеонаблюдения

Уникальное решение — в одно из жилых зданий будет встроен детский сад с собственной территорией, проект и концепция которого разрабатываются известным японским архитектором с мировым именем Такахару Тезука. Во дворе домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

Проект и концепция детского сада в «Парке Челюскинцев» разрабатываются известным японским архитектором Такахару Тезука

Сегодня приобрести квартиры можно в двух строящихся домах жилого комплекса — дом №1 и дом №2. В том числе есть варианты с открытыми террасами!

В доме №1 предусмотрен теплый подземный паркинг, куда можно спуститься прямо на лифте. В доме №2 паркинг будет на первом этаже, а на его эксплуатируемой крыше в окружении зелени разместятся площадки для отдыха и детских игр.

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

В доме №2 на эксплуатируемой крыше паркинга в окружении зелени разместятся площадки для отдыха и детских игр.

«Парк Челюскинцев» прекрасно подойдет для вашего успешного бизнеса! На первых двух этажах дома №1 вы можете приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости. Все — с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Кафе, салоны красоты, магазины и бутики, объекты сферы услуг и туризма. Вы сможете реализовать практически любую свою бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

На первых двух этажах дома №1 можно приобрести коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости

Поинтересоваться, как продвигается строительство жилого комплекса «Парк Челюскинцев», можно с помощью видеотура на сайте застройщика.

Престижность комплекса «Парк Челюскинцев» обуславливает современные проектные решения для его домов. В каждом доме жители будут иметь возможность пользоваться неоспоримыми преимуществами современного европейского строительства:

– свободные планировки квартир,

– панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, при этом безопасные стеклопакеты – только ведущих мировых производителей,

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

Панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы

– скоростные и бесшумные лифты OTIS,

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

Скоростные и бесшумные лифты OTIS

– просторные дизайнерские лобби с высокими потолками, в которых есть стойка консьержа, зона встречи курьера и гостей, санитарная комната с пеленальным столиком и поддоном для мытья лап домашних питомцев, байк-боксы и колясочные.

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

Просторные дизайнерские лобби

И, конечно, потрясающий воздух леса, который нельзя запечатлеть на фото или видео, но который наполняет весь комплекс свежестью и непередаваемым сосновым ароматом. А чего стоят пение птиц по утрам или смешные прыжки белок по деревьям!

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены!

«Парк Челюскинцев» – это часть природы в самом центре огромного города.

Праздничная акция делает покупку квартиры в комплексе «Парк Челюскинцев» до конца февраля особенно выгодной!

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе «Парк Челюскинцев» она предоставляется до 4 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Требуется первый взнос, который в случае необходимости можно внести с помощью кредита от банка партнера до 40 тысяч рублей – без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика.

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

А для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков – предусмотрены существенные скидки!

Напомним также, что до конца месяца проводится акция на квартиры в семи домах комплекса «Минск Мир» – на них объявлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Кроме того, на квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%! Это значительно упрощает решение квартирного вопроса для тех семей, которые не обладают наличием достаточных средств для первого взноса.

А еще на этой неделе анонсирован старт продаж дома «Хельсинки» в квартале «Северная Европа» комплекса «Минск Мир». Впервые квартиры здесь предлагаются с полной отделкой – после сдачи дома можно будет сразу заселяться!

Все подробности по самым привлекательным условиям покупки квартир по праздничной акции можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

В связи с ажиотажным спросом на акционные квартиры офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Престижную квартиру можно приобрести с выгодой!

ООО «Эмирейтс Блю Скай»
УНП 191061449

 
Теги: Минск
 
 
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  АКЦИЯ В ЖК «ПАРК ЧЕЛЮСКИНЦЕВ»: До конца февраля в престижном минском комплексе – очень приятные цены! В Минске весна. И не только из-за так и не наступившей зимы....
 
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