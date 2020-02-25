ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опасно ли есть перед плаванием

25.02.2020 07:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Общие рекомендации по питанию перед тренировками такие: занимайтесь не раньше, чем через три часа после основного приема пищи, а за час до упражнений устройте легкий перекус — например, бананом или йогуртом. Но что если речь не о тренировке — а об обычном плавании в свободном стиле? Правда ли, что от большой порции перед самым погружением есть риск начать тонуть? На вопрос, которым многие задавались в детстве, с научной точки зрения отвечает LiveScience.


Фото: pixabay.com

— В книге — руководстве для бойскаутов, вышедшей в 1908 году, юным читателям строго-настрого запрещали есть менее чем за 90 минут до плавания: «Вы можете утонуть — и это будет ваша собственная ошибка!». Вроде бы как переваривание еды требует прилива крови к животу, и все это в сочетании с плаванием может закончиться плохо — спазмом конечностей.

Но, согласно науке, сытым пловцам не о чем беспокоиться. «Это лишь старая присказка, — уверяет Питер Верницкий, хирург Кливленд Клиник Индиан Ривер и член научно-консультативного совета Красного Креста. — Вы точно сможете плыть в любое время после еды».

В мифе есть доля правды — недостаточное кровоснабжение действительно может вести к спазмам. И, оказывается, когда мы едим, тело на самом деле отводит лишнюю кровь в желудок. Однако, как объясняет доктор, перемены в кровоснабжении после употребления бутерброда никогда не будут настолько серьезными, чтобы понадобилась неотложная медицинская помощь во время плавания. Мышечные спазмы из-за низкого кровоснабжения у здоровых людей просто не возникают. Обычно причиной становится серьезная медицинская проблема — например, артериосклероз (утолщение и потеря эластичности стенок артерий).

Но было время, когда и ученые всерьез воспринимали этот миф. В 1960-х годах провели множество исследований, чтобы выяснить, на что влияет прием пищи перед плаванием. Эффект был минимальный. Например, в 1968 году ученые накормили 24 пловцов плотным завтраком: хлопья, тосты, масло и цельное молоко — а затем через разные временные интервалы отправили в бассейн. Никто не жаловался на спазмы или тошноту; более того, спортсмены даже не плыли медленнее обычного. Работу опубликовали в журнале Research Quarterly for Exercise and Sport.

Поэтому сегодня ученые единодушны: ни один человек не утонул лишь потому, что плотно поел перед купанием. И в 2011 году Американский Красный Крест опубликовал научный обзор по этому вопросу, где отметил, что с точки зрения безопасности ограничения в пище перед плаванием не нужны.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда ли, что от большой порции перед самым погружением есть риск начать тонуть?
 
Новости дня
Новости разные
 
Санитарный контроль на въезде в Беларусь прошли 570 тысяч человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика