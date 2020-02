Опасно ли есть перед плаванием

Источник материала: Tut.by

Общие рекомендации по питанию перед тренировками такие: занимайтесь не раньше, чем через три часа после основного приема пищи, а за час до упражнений устройте легкий перекус — например, бананом или йогуртом. Но что если речь не о тренировке — а об обычном плавании в свободном стиле? Правда ли, что от большой порции перед самым погружением есть риск начать тонуть? На вопрос, которым многие задавались в детстве, с научной точки зрения отвечает LiveScience .



— В книге — руководстве для бойскаутов, вышедшей в 1908 году, юным читателям строго-настрого запрещали есть менее чем за 90 минут до плавания: «Вы можете утонуть — и это будет ваша собственная ошибка!». Вроде бы как переваривание еды требует прилива крови к животу, и все это в сочетании с плаванием может закончиться плохо — спазмом конечностей.

Но, согласно науке, сытым пловцам не о чем беспокоиться. «Это лишь старая присказка, — уверяет Питер Верницкий, хирург Кливленд Клиник Индиан Ривер и член научно-консультативного совета Красного Креста. — Вы точно сможете плыть в любое время после еды».

В мифе есть доля правды — недостаточное кровоснабжение действительно может вести к спазмам. И, оказывается, когда мы едим, тело на самом деле отводит лишнюю кровь в желудок. Однако, как объясняет доктор, перемены в кровоснабжении после употребления бутерброда никогда не будут настолько серьезными, чтобы понадобилась неотложная медицинская помощь во время плавания. Мышечные спазмы из-за низкого кровоснабжения у здоровых людей просто не возникают. Обычно причиной становится серьезная медицинская проблема — например, артериосклероз (утолщение и потеря эластичности стенок артерий).

Но было время, когда и ученые всерьез воспринимали этот миф. В 1960-х годах провели множество исследований, чтобы выяснить, на что влияет прием пищи перед плаванием. Эффект был минимальный. Например, в 1968 году ученые накормили 24 пловцов плотным завтраком: хлопья, тосты, масло и цельное молоко — а затем через разные временные интервалы отправили в бассейн. Никто не жаловался на спазмы или тошноту; более того, спортсмены даже не плыли медленнее обычного. Работу опубликовали в журнале Research Quarterly for Exercise and Sport .

Поэтому сегодня ученые единодушны: ни один человек не утонул лишь потому, что плотно поел перед купанием. И в 2011 году Американский Красный Крест опубликовал научный обзор по этому вопросу, где отметил, что с точки зрения безопасности ограничения в пище перед плаванием не нужны.