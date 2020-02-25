В Солигорском районе двух браконьеров будут судить за убитую косулю.

В начале февраля работники Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в охотничьих угодьях у деревни Гаврильчицы Солигорского района место разделки и шкуру подстреленной косули европейской. Подстреленное животное оказалось самцом возрастом около 6 лет.



На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Оперативники Солигорского РОВД вскоре вышли на след браконьеров. Ими оказались двое неработающих местных жителей. Дома у одного из них было изъято 8 кг мяса косули, два незарегистрированных охотничьих ружья и патроны. По месту жительства второго милиционеры нашли 11 кг дичи, голову убитой косули, а также незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье с патронами.



На указанную дату — 8 февраля — охота на косулю уже была запрещена. В отношении мужчин Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РБ. Им также грозит административная ответственность за хранение незарегистрированного оружия. Один из охотников ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил охоты.

