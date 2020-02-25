ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорском районе двух браконьеров будут судить за убитую косулю.

25.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


18 февраля 2020 18:07 2778

В Солигорском районе двух браконьеров будут судить за убитую косулю.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт agronews.com.

Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи косули в Солигорском районе. На скамье подсудимых скоро окажутся двое местных жителей 1970-го и 1974 годов рождения.

В Солигорском районе двух браконьеров будут судить за убитую косулю.

В начале февраля работники Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в охотничьих угодьях у деревни Гаврильчицы Солигорского района место разделки и шкуру подстреленной косули европейской. Подстреленное животное оказалось самцом возрастом около 6 лет.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Оперативники Солигорского РОВД вскоре вышли на след браконьеров. Ими оказались двое неработающих местных жителей. Дома у одного из них было изъято 8 кг мяса косули, два незарегистрированных охотничьих ружья и патроны. По месту жительства второго милиционеры нашли 11 кг дичи, голову убитой косули, а также незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье с патронами.

На указанную дату — 8 февраля — охота на косулю уже была запрещена. В отношении мужчин Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РБ. Им также грозит административная ответственность за хранение незарегистрированного оружия. Один из охотников ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил охоты.

В Солигорском районе двух браконьеров будут судить за убитую косулю.

Источник: agronews.com

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 февраля 2020 18:07 2778 В Солигорском районе двух браконьеров будут судить...
 
Новости дня
Новости разные
 
Опасно ли есть перед плаванием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика