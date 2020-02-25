|
В Солигорском районе двух браконьеров будут судить за убитую косулю.
25.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 февраля 2020 18:07 2778
В Солигорском районе двух браконьеров будут судить за убитую косулю.
Солигорский РОСК возбудил уголовное дело по факту незаконной добычи косули в Солигорском районе. На скамье подсудимых скоро окажутся двое местных жителей 1970-го и 1974 годов рождения.
В начале февраля работники Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили в охотничьих угодьях у деревни Гаврильчицы Солигорского района место разделки и шкуру подстреленной косули европейской. Подстреленное животное оказалось самцом возрастом около 6 лет.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 февраля 2020 18:07 2778 В Солигорском районе двух браконьеров будут судить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)