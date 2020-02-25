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История Победы: Тамара Завгородняя из Беларуси работала в тылу врага

25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

История Победы. Накануне 75-летия окончания Великой Отечественной войны мы продолжаем рассказывать о тех, кто приближал этот праздник. О таких, как белоруска Тамара Завгородняя, которая ушла на фронт в 17 лет. О том, как она работала в тылу врага и передавала шифровки разведчиков, – в материале корреспондента «МИР 24» Дениса Кошелева.

Ветеран Тамара Завгородняя всегда встречает журналистов в парадном мундире, с наградами, хотя говорить о военном времени она не любит. Но ради поколений, чтобы помнили, соглашается. Свою войну она встретила в 17 лет. В день окончания школы в поселке Халтурино Кировской области.

«Поехали в Вятку, город такой был. Волейбол играли. Молодежь. Обратно возвращаемся, а идет пожилой старичок и говорит: «Детки, чего ж радуетесь, война началась!». А мы думаем, мало ли старичок что сказал. И подходим к площади а на этой площади уже митинг», – сказала ветеран Тамара Завгородняя.

Так, в 1941-м, сразу после десятилетки, Тамара Алексеевна попала на другую учебную скамью – спецшколу в Москве. Курсы азбуки Морзе и – в разведку. Самолетом под Брянск – налаживать связь с центральным партизанским штабом. Как впервые в жизни прыгнула с парашютом, с трудом вспоминает и сегодня.

«Пилот сказал, то мы с посадкой не можем. Потому что нас немец обстреливает. Надели парашюты. Если я в самолете в первый раз, а тут еще парашют. … И команда. А я волнуюсь, коленки подкатываются. Страшно. А что делать обратно ж не вернешься это ж позор. И, наверное, меня подтолкнули. Я б не смогла», – рассказала ветеран Тамара Завгородняя.

На войне было трудно: плакали, скучали по дому и родным. Приходилось и раненым помогать. Вытаскивать из окопов. Это было тяжело физически. Но еще тяжелее – морально.

«Мужчину ранили, и он упал около меня как раз. Я его тащу, еще щупленькая была, и плачу. Тяжело. Первый бой, первый раненый. И рация тут еще. И он мне говорит: «Доченька, брось меня. Я пожилой, а тебе надо жить!». И я вот думаю: он такое мне говорит! А я вот сейчас пожилая и очень хочу жить, как и он тогда. Но выжил он. Вытащила», – отметила ветеран.

В брянских лесах Тамара Алексеевна провела больше года. В немецком тылу передавала шифровки. Терпела морозы и голод. С собой всегда был пистолет и граната, чтобы чуть что взорваться вместе с шифром. Снаряжение - только на себе. В альбоме ветерана даже сохранилось фото той самой передающей установки.

Победу Тамара Алексеевна встретила в Минске. Работала оперуполномоченным МВД, вышла замуж за милиционера. Здесь и осталась жить.

У Тамары Завгородней трое детей, пятеро внуков и четверо правнуков. Говорит, это ее главное богатство и лучшая награда. Ей уже 96 лет, а кто скажет! Хрупкая женщина с такой стальной волей. 75-летие Победы Тамара Алексеевна встретит в Минске, как и тогда, в 45-м. Пообщается с ветеранами, поприветствует молодежь. И у монумента обязательно помянет тех, кто погиб на войне во имя большого мира.



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Теги: Минск
 
 
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