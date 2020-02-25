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В каких случаях минчане меняют имя и фамилию

25.02.2020 09:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Что заставляет человека менять не только фамилию, но даже имя?

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Советского района Ольга Кипер.

Как оказалось, собственное имя чаще всего меняют люди творческих профессий, которые используют для профессиональной деятельности псевдоним.

— Среди таковых чаще всего встречаются артисты, художники, дизайнеры, — поделилась собеседница. — Они хотят узаконить псевдоним, к которому привыкли, который известен широкому кругу людей. Это причина № 1 для смены собственного имени.

Обращаются в загс и родители маленьких детей, если в семье не приживается имя малыша, данное при рождении.

— Случается, папа с мамой не могут договориться, и кто-то из них идет на уступки, но потом они все же обращаются к нам с просьбой о замене имени, — поясняет О. Кипер. — Чаще это случается в первый год жизни малыша. Такая процедура у нас называется внесением изменений. Выполнять ее можно, пока ребенку не исполнилось 6 лет. Для этого обоим родителям надо прийти в загс, письменно подтвердить и обосновать свое решение, например, регистрировал отец, не учел пожелание мамы.

А вот что касается фамилии, то чаще всего ее меняют из-за неблагозвучности. Но эта не единственная причина.

— Есть случаи, когда взрослые молодые люди берут фамилию отчима, который их воспитывал. Так они выражают свое признание и благодарность, — делится О. Кипер.


Иногда полное обновление ФИО связано со сменой пола, но такие случаи нечасты. Кстати, в прошлом году в Советском районе всего было зарегистрировано 62 случая смены имени или фамилии по разным причинам. В 2018-м — 107 случаев.

— Цифры в последнее время уменьшились в связи с изменением законодательства и упрощением смены фамилии в случае замужества, — поясняет начальник отдела ЗАГС. — Человек может сделать это не при заключении брака, а позже. Например, кто-то едет отдыхать и не планирует менять паспорт в течение месяца после свадьбы, поэтому желает позже оформить документы на новую фамилию. В таком случае женщина может после регистрации брака в любое время подать заявление в загс, изменение вносится в документы в течение 10 дней.
 
Теги: Минск
 
 
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Что заставляет человека менять не только фамилию, но даже имя?
 
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