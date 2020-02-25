Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С целью пресечения фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, как одной из основных причин ДТП с тяжкими последствиями, с 21 по 24 февраля прошла профилактическая акция «Трезвый водитель».

В ходе мероприятий были созданы рейдовые группы из числа сотрудников ГАИ и других служб милиции общественной безопасности. Патрулирование нарядов милиции было приближено к местам объектов торговли спиртными напитками, увеселительных заведений (кафе, дискотек, сельских клубов). Также личным составом в трудовых коллективах и организациях проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам профилактики пьянства, в том числе и в сфере дорожного движения.

Напоминаем водителям!

Действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин.

Нетрезвый за рулем — потенциальный убийца! Уважаемые граждане! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель с признаками опьянения, незамедлительно сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 8-017-229-04-44 или 102 (звонок бесплатный).

УГАИ УВД Миноблисполкома.