На третьей линии минского метро появятся интернет и мобильная связь

Источник материала: Tut.by

A1 приступил к работам по запуску мобильной связи и интернета на станциях третьей линии минского метро, а также в перегонах между ними. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня работы по обеспечению связи ведутся на 3,5-километровом первом пусковом участке, который включает станции «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

После его открытия пассажиры новой линии смогут совершать голосовые вызовы, в том числе в формате HD-Voice, и пользоваться мобильным интернетом на платформах станций и во время движения состава — точно так же, как на двух уже действующих линиях подземки.

Работы на новом участке Минского метрополитена будут вестись на основе решения, которое специалисты компании ранее разработали для запуска связи в тоннелях Автозаводской и Московской линий. Технология применяется с июня 2019 года на всех существующих участках минского метро, обеспечивая пассажиров непрерывной мобильной связью и 3G-интернетом на всем протяжении поездки.

Решение заключается в прокладке излучающего кабеля (фидера), который подключается к базовым станциям и служит для передачи устойчивого сигнала вместо привычных антенн сотовой связи.

Сейчас выполняются подготовительные работы по его укладке в двух тоннелях между станциями «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная».