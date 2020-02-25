Началась электронная продажа билетов на «Славянский базар в Витебске-2020»

Источник материала: Вороновская газета





В этом году предъюбилейный, 29-й по счету международный фестиваль искусств пройдет с 13 по 21 июля. Первые билеты на мероприятия, которые состоятся в Летнем амфитеатре и в витебском Дворце спорта, поступили в продажу в городские кассы 21 февраля. А с 24 февраля они доступны и для всех желающих — через сайты и кассы билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by. Кстати, по опыту прошлого года билет на концерт в Летнем амфитеатре или КЗ «Витебск» снова заменит визу для иностранцев.

Как отметил на днях на первой пресс-конференции директор фестиваля Глеб Лапицкий, средняя цена билетов останется на прошлогоднем уровне — например, попасть на уже традиционную «Увертюру к фестивалю» можно за 30–75 белорусских рублей, а вот самыми дорогими, как и прежде, остаются билеты на концерты открытия и закрытия «Славянского базара в Витебске» — до 220 рублей. Впрочем, при покупке до 20 марта билеты обойдутся дешевле на 10 %.

Среди интересностей 2020 года — шоу Филиппа Киркорова #Цветнастроения, любимый публикой КВН-концерт команд Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (в нем заявлены команды «Станция спортивная», «Борцы. Северный десант», «Доктор Хаус», «НАТЕ» и «Наполеон динамит»), сольник Валерия Меладзе при участии «M-Band», Альбины Джанабаевой и неизвестно какого состава группы «ВИА Гра», возвращение ночного концерта «Звезды Евровидения», концерт «Живая музыка кино» с участием артистов проектов «Голос» и «Голос. Дети». Обещаны и другие сюрпризы, которые организаторы будут раскрывать постепенно, подогревая интерес публики.

Виктория ТЕЛЕШУК

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