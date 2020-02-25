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Николай Ходасевич: по моей информации, февральский сбор сборной обошелся в 150 тысяч долларов

25.02.2020 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видеоблогер Николай Ходасевич в эфире передачи "Бремя футбола" оценил стоимость февральского сбора сборной Беларуси с двумя контрольными матчами — против узбеков и болгар.

"Февральский сбор, с перелетами... Давайте перечислим: чартерный рейс Минск, Турция, затем Арабские Эмираты, затем назад в Турцию, чтобы одних высадит, а других забрать. Потом в Болгарию, оттуда вернуться или в Турцию, или в Минск... По моей информации цифра минимальная — 150 тысяч долларов за удовольствие этого февральского сбора. Конечно, что-то там разумное найдется для тренерского штаба в этих спаррингах. Но глобально, ну извините меня...

Давайте теперь к матчу Узбекистан — Беларусь. Итак, что же мы увидели? Во-первых, гол за счет индивидуального мастерства, созданный Павлом Нехайчиком и Игорем Стасевичем. Два игрока БАТЭ, которые станут лидерами БАТЭ на протяжении сезона, в этом нет никаких сомнений. Они вспомнили те связки, , которые были наиграны раньше. Они располагаются на флангах, меняются, в общем, опытные исполнители, которые и в сборной, и в БАТЭ будут решать и делать погоду.

Мы увидели не забитый пенальти Драгуном. И тут можно поставить вопроса, почему именно он подходил к "точке", неужели он является основным пенальтистом в сборной. При том же Стасевиче на поле, который бьет пенальти в клубе. Почему Драгун? Наверное, почувствовал уверенность. Главное, чтобы это не случилось в решающий момент, когда вот так вот на поле кто-то примет решение, кому бить штрафной очень важный или пенальти. Я имею в виду Тбилиси, или если выйдем в финал плей-офф. Чтобы здесь не было подвоха.
 
Теги: Минск
 
 
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Видеоблогер Николай Ходасевич в эфире передачи "Бремя футбола" оценил стоимость февральского сбора сборной Беларуси с двумя контрольными матчами — против...
 
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