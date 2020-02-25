Николай Ходасевич: по моей информации, февральский сбор сборной обошелся в 150 тысяч долларов

"Февральский сбор, с перелетами... Давайте перечислим: чартерный рейс Минск , Турция, затем Арабские Эмираты, затем назад в Турцию, чтобы одних высадит, а других забрать. Потом в Болгарию, оттуда вернуться или в Турцию, или в Минск... По моей информации цифра минимальная — 150 тысяч долларов за удовольствие этого февральского сбора. Конечно, что-то там разумное найдется для тренерского штаба в этих спаррингах. Но глобально, ну извините меня...





Давайте теперь к матчу Узбекистан — Беларусь. Итак, что же мы увидели? Во-первых, гол за счет индивидуального мастерства, созданный Павлом Нехайчиком и Игорем Стасевичем. Два игрока БАТЭ, которые станут лидерами БАТЭ на протяжении сезона, в этом нет никаких сомнений. Они вспомнили те связки, , которые были наиграны раньше. Они располагаются на флангах, меняются, в общем, опытные исполнители, которые и в сборной, и в БАТЭ будут решать и делать погоду.





Мы увидели не забитый пенальти Драгуном. И тут можно поставить вопроса, почему именно он подходил к "точке", неужели он является основным пенальтистом в сборной. При том же Стасевиче на поле, который бьет пенальти в клубе. Почему Драгун? Наверное, почувствовал уверенность. Главное, чтобы это не случилось в решающий момент, когда вот так вот на поле кто-то примет решение, кому бить штрафной очень важный или пенальти. Я имею в виду Тбилиси, или если выйдем в финал плей-офф. Чтобы здесь не было подвоха.



