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Профилактическое мероприятие «Безопасная область»

25.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Профилактическое мероприятие «Безопасная область»

21 февраля 2020 года на территории Витебской области сотрудниками Госавтоинспекции проводилось профилактическое мероприятие «Безопасная область!», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, популяризацию использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток, снижение тяжести последствий в результате совершения дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей.

Уважаемые граждане, просим Вас:

-в случае обнаружения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, а также нахождения на проезжей части или вблизи нее пешеходов и велосипедистов, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, сообщать в органы внутренних дел по телефонам 102, 41202 или 8-029-327-33-02;

-при наличии видеофайлов с видеорегистраторов, зафиксировавших факт не предоставления преимущества в движении пешеходам на не регулируемых пешеходных переходах, предоставить в отделение Госавтоинспекции.

 

И. Ворона,

ст. инспектор по АП ОГАИ Шарковщинского РОВД

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