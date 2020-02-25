Под Волковыском найден арсенал времен мировых войн

Источник материала: Новости Волковыска

Сотрудниками МВД в лесном массиве вблизи Волковыска найден внушительный арсенал времен первой и второй мировых войн.

Всего обнаружено 59 артиллерийских снарядов различного калибра, 14 мин и гранат.

Боеприпасы были вывезены на полигон вблизи деревни Рупейки и уничтожены.

В прошлом году в Волковысском районе правоохранители несколько раз выявляли подобные опасные арсеналы.

Милиция напоминает, что при обнаружении боеприпасов необходимо сообщать о находке в органы внутренних дел, а также исключать какие-либо самостоятельные манипуляции с ними, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.











