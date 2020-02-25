Под Волковыском найден арсенал времен мировых войн

Сотрудниками МВД в лесном массиве вблизи Волковыска найден внушительный арсенал времен первой и второй мировых войн.
Всего обнаружено 59 артиллерийских снарядов различного калибра, 14 мин и гранат.
Боеприпасы были вывезены на полигон вблизи деревни Рупейки и уничтожены.
В прошлом году в Волковысском районе правоохранители несколько раз
Милиция напоминает, что при обнаружении боеприпасов необходимо сообщать о находке в органы внутренних дел, а также исключать какие-либо самостоятельные манипуляции с ними,