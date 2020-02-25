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Госавтоинспекция провела комплекс профилактических мероприятий «Наших видно!»
25.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
6 февраля 2020 года на территории Витебской области сотрудниками Госавтоинспекции проводился комплекс профилактических мероприятий «Наших видно!», направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, популяризацию ношения световозвращающих элементов.
В рамка проводимых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции Шарковщинского РОВД совместно с представителями отряда юных инспекторов дорожного движения ГУО «Шарковщинская средняя школа № 1» г.п. Шарковщина вблизи школы на ул. Халаева была проведена профилактическая акция. Основной целью данной акции являлось привлечение внимания родителей и учеников на необходимость ношения световозвращающих элементов на детской и взрослой одежде для повышения безопасности в темное время суток. Всем участникам акции вручались информационные листовки, а юным пешеходам световозвращающие элементы, напоминая об основных правах и обязанностях пешеходов.
И. Ворона,
ст. инспектор по АП ОГАИ Шарковщинского РОВД
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