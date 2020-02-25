Источник материала: Новости Волковыска

Аданом на брифинге для СМИ сообщил, что пока еще рано называть вспышку коронавируса пандемией, но призвал страны находиться «в стадии готовности» к такому развитию событий.

Сильную обеспокоенность у ВОЗ вызывают крупные очаги заболевания, которые возникли в Южной Корее (890 случаев), Италии (220 случаев, семь смертей) и Иране (60 случаев, 12 смертей). Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал при посещении двух последних стран соблюдать повышенные меры предосторожности.

По данным на утро 25 февраля, число зараженных коронавирусом COVID-19 составило 80 тысяч человек, 2699 человек погибли, а 27,6 тысяч выздоровели. Большинство больных — 77,6 тысяч — находится в Китае.