|
Продавщица со шваброй прогнала грабителя с пистолетом в Польше, момент попал на видео
Источник материала: Tut.by
В польской деревне Пинчин произошла неудачная попытка ограбления магазина. Мужчина в маске вошел в помещение, держа в руке пистолет, но сразу же нарвался на продавщицу, «вооруженную» шваброй. Женщина не растерялась и бросилась на преступника. Все происходящее сняла камера видеонаблюдения: посмотрите, чем это закончилось!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина не растерялась и бросилась на преступника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)