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Продавщица со шваброй прогнала грабителя с пистолетом в Польше, момент попал на видео

25.02.2020 11:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В польской деревне Пинчин произошла неудачная попытка ограбления магазина. Мужчина в маске вошел в помещение, держа в руке пистолет, но сразу же нарвался на продавщицу, «вооруженную» шваброй. Женщина не растерялась и бросилась на преступника. Все происходящее сняла камера видеонаблюдения: посмотрите, чем это закончилось!

 
 
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