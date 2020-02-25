Источник материала: Tut.by

В Витебске выпустили первый белорусский мусоровоз. Он дешевле зарубежных аналогов. Сейчас машина проходит испытания. Предполагается, что в серийное производство ее запустят в конце 2020 года, сообщает СТВ.

Витебские инженеры проектировали эту машину полгода. Все детали — белорусского производства. Еще два месяца ушло на сборку опытного образца, сейчас он проходит испытания.

Отечественный мусоровоз, подсчитали, минимум на 15% дешевле любого иностранного, а в качестве не уступает. Так, автомобиль может выгружать мусор из контейнеров любого размера и формы.

— Все циклы прессования мусора можно запускать, находясь в кабине либо на рабочем месте. Есть две камеры заднего вида, чтобы водителю было комфортно и безопасно ехать в стесненных условиях, ночью, — объясняет главный инженер машиностроительного завода Андрей Гарафонов.

Более половины мусоровозов в Беларуси подлежат замене. К концу года в Витебске будут выпускать 15−20 таких автомобилей. Первые 50 машин готовы заказать партнеры из Казахстана.

А уже весной в Витебске начнет работу новый мусороперерабатывающий завод. Основной «фишкой» предприятия станет внедрение в линию сортировки оптических сканеров. Электроника распознает фракцию мусора от 60 до 300 миллиметров, а компрессор выдувает распознанные части мусора.