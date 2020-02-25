Ставки по кредитам во многих банках стали одинаковыми: что это значит и как будет дальше

Источник материала: Tut.by

В последние месяцы ставки по банковских кредитам демонстрируют поразительное единодушие. Особенно это касается кредитов на покупку автомобилей и недвижимости. Исключение составляли разве что кредиты с особыми условиями банков или партнерские программы с застройщиками или дилерами. Не сильно отличаются ставки и по обычным потребительским заемам. FINANCE.TUT.BY выяснил, почему так происходит и что это значит для рынка кредитов.

Год борьбы с чрезмерными рисками



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Например, в начале февраля все желающие купить с помощью заемных денег квартиру или автомобиль, почти во всех вариантах видели ставку 12,32% годовых.

Дело в том, что ставки по кредитам, установленные по принципу «равняйсь, смирно!», следствие проводимой Нацбанком политики. Ровно год назад регулятор ввел в действие систему мер, направленных на ограничение чрезмерно рискованного поведения банков.

— Их суть заключается в том, что для банков, которые устанавливают повышенные процентные ставки, повышаются требования к капиталу и к формированию специальных резервов, — напоминают в пресс-службе Нацбанка.

С 1 марта прошлого года на стоимость кредитов влияет не только ставка рефинансирования, но и такой показатель, как расчетная величина стандартного риска. Если говорить просто: это порог, который перешагнуть можно, но не стоит. Значение этой величины Нацбанк публикует на своем сайте. Например, в январе РВСР составлял 12,47%, на февраль — 12,32%. К слову, РВСР устанавливают не только для кредитов, но и для вкладов. Отметим, что если ставка меняется, то ее новый размер применяется только к новым кредитам.

— Если раньше для повышения конкурентоспособности кредитных продуктов банки могли ориентироваться на рыночные условия и собственную политику, диверсифицируя ставки в зависимости от текущей ситуации, то сейчас диапазон, в котором банки могут конкурировать ставкой, слишком мал для таких маневров, — объясняет причину единодушия ставок по кредитам заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Анатолий Павлович. — Банки вынуждены балансировать в пределах значения расчетной величины стандартного риска либо формировать дополнительные резервы.

Кредит будут выбирать не по ставкам, а по уровню сервиса



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ситуация одинаковых ставок по кредитам на самом деле не какое-то белорусское изобретение.

— Если оценивать мировой опыт, то при стабильной экономической ситуации и четко установленных «правилах игры» уровень ставок по кредитам, как правило, однородный. В таком случае имеются незначительные колебания размера процентных ставок в размере 0,1 — 0,2 процентных пункта. Наибольшая же амплитуда «разброса» ставок наблюдается в периоды экономической нестабильности и кризисов, — отмечают банкиры.

По мнению специалистов, в такой ситуации, безусловно, выигрывает потребитель. Ставки по кредитам находятся практически на уровне депозитных ставок — это значит, кредиты становятся доступнее.

— В условиях неценовой конкуренции на передний план выходит именно сервис — как в смысле качества обслуживания, так и развития дистанционных каналов, — уверены в Банке БелВЭБ. Например, все больше банков предлагают оформить кредиты онлайн. Это удобно и клиенту (не нужно тратить время и собирать документы), и банку (сокращаются затраты). Слишком сильно кредиты не подешевеют Самый первый вопрос, который возникает у желающих идти в банк за кредитом, — так ждать ли в этой связи еще большего снижения ставок? Ведь если выше порога, установленного Нацбанков, «прыгнуть» нельзя, то может, в борьбе за клиента ставки снизят более значительно. — По моему мнению, ожидать снижения общего уровня процентных ставок ниже рекомендованного Национальным банком в ближайшее время не стоит, — говорит Анатолий Павлович. — Вместе с тем, зачастую банки выступают кредиторами в рамках партнерских программ с торговыми организациями, застройщиками, автодилерами. При кредитовании в рамках таких партнерских программ, как правило потребителю предлагаются более выгодные условия. Снижение ставок ниже рекомендованной Нацбанком, по мнению банкира, возможно в случае, когда бизнес-модели банковского обслуживания позволят в значительной степени снизить затраты банка на оказание услуг и затраты на привлечение ресурсов. Однако это процесс не быстрый, хотя и динамично развивающийся. Читайте также

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