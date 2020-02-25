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Наверное, на работу хотела устроиться. Собака заглянула в гости к полицейским, пообщалась и ушла

25.02.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Техасе пёс пришёл в полицейский участок, направился к стойке регистрации, а затем ушёл и пропал. 

Как сообщается на странице полицейского участка в Facebook, забавный случай произошёл вечером 11 февраля. Собаке уделили много внимания, но через какое-то время гость решил, что ему пора уходить. 

Наверное, на работу хотела устроиться. Собака заглянула в гости к полицейским, пообщалась и ушла
Фото: facebook.com/SupportOurPermianBasinPoliceOfficers 

Животное искали, но найти его не удалось. Как позже выяснилось, пёс вернулся к своему хозяину. 

«Мы думаем, что он хотел подать заявку на позицию К-9 после устранения ситуации типа Лесси», – пошутили правоохранители. 

Наверное, на работу хотела устроиться. Собака заглянула в гости к полицейским, пообщалась и ушла
Фото: facebook.com/SupportOurPermianBasinPoliceOfficers 

Полицейские добавили, что будут рады видеть собаку снова в любое время. 

Пользователи соцсетей посмеялись и решили, что пёс подумывал устроиться к правоохранителям на работу, чтобы стать служебной собакой. 

Наверное, на работу хотела устроиться. Собака заглянула в гости к полицейским, пообщалась и ушла
Фото: facebook.com/SupportOurPermianBasinPoliceOfficers 

Ранее мы рассказывали трогательную историю о собаке, которая три недели согревала щенков в снегу. 

Сейчас с животными всё хорошо – здесь подробнее

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Новости США. В Техасе пёс пришёл в полицейский участок, направился к стойке регистрации, а затем ушёл и пропал.  Как сообщается на странице полицейского участка в...
 
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